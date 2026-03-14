🔴 Real Madrid – Elche canlı izle! Real Madrid – Elche maçı hangi kanalda, saat kaçta?
İspanya La Liga’nın 28. haftasında Real Madrid sahasında Elche’yi konuk ediyor. Santiago Bernabeu’daki mücadeleyi canlı izlemek isteyen futbolseverler yayın saati ve kanal bilgilerini araştırıyor.
İspanya La Liga’da şampiyonluk mücadelesi veren Real Madrid, 28. hafta karşılaşmasında sahasında Elche ile karşı karşıya geliyor. Ligde zirve yarışını sürdüren Madrid ekibi, taraftarı önünde oynayacağı mücadeleden galibiyetle ayrılarak puan kaybı yaşamak istemiyor.
Düşme hattından uzaklaşma mücadelesi veren Elche ise zorlu deplasmanda sürpriz bir sonuç elde etmeyi hedefliyor.
REAL MADRID – ELCHE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Real Madrid ile Elche arasında oynanacak karşılaşma saat 23.00’te başlayacak. Santiago Bernabeu’da oynanacak mücadele S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.
REAL MADRID'DE EKSİKLER DİKKAT ÇEKİYOR
Real Madrid’de sakatlıkları bulunan Alaba, Asencio, Bellingham, Ceballos, Eder Militao, Carreras, Mbappe ve Mendy’nin yanı sıra kart cezalısı Mastantuono kadroda yer almadı.