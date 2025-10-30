Real Madrid Fenerbahçe Beko maçı canlı izle | Real Madrid Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta, hangi kanalda?

THY Euroleague heyecanı devam ediyor. Avrupa basketbolunun iki dev takımı Real Madrid ve Fenerbahçe Beko, bu akşam parkede kozlarını paylaşacak.

Basketbolseverler, Real Madrid Fenerbahçe Beko maçının yayın saati ve kanalını merak ediyor.

REAL MADRİD FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Euroleague karşılaşmasında Real Madrid ile Fenerbahçe Beko, 30 Ekim Perşembe günü saat 23.00’te karşı karşıya gelecek.

MAÇ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Dev mücadele, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

Maçı canlı izlemek isteyen basketbolseverler, yayıncı kuruluşun dijital platformu üzerinden karşılaşmayı takip edebilecek.

REAL MADRİD FENERBAHÇE BEKO MAÇI CANLI İZLE

Real Madrid – Fenerbahçe Beko maçını S Sport ve S Sport Plus aracılığıyla canlı izleyebilirsiniz.

Maç yayınını izleyebilmek için ilgili platformlara üye olmanız gerekmektedir.