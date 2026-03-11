🔴 Real Madrid - Manchester City canlı izle! Real Madrid - Manchester City maçı hangi kanalda, saat kaçta?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde haftanın en kritik karşılaşmalarından biri oynanıyor. Real Madrid ile Manchester City’nin karşı karşıya geleceği dev mücadele futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11’leri belli oldu.

🔴 Real Madrid - Manchester City canlı izle! Real Madrid - Manchester City maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Yayınlanma: Güncellenme:

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Real Madrid ile Manchester City karşı karşıya geliyor. Avrupa futbolunun iki dev kulübünü karşı karşıya getiren mücadele, futbolseverler tarafından “erken final” olarak değerlendiriliyor.

İspanyol temsilcisi Real Madrid, İngiliz devi Manchester City’yi Santiago Bernabéu Stadyumu’nda konuk edecek. Dev karşılaşma dünya genelinde milyonlarca futbolsever tarafından takip edilecek.

REAL MADRID – MANCHESTER CITY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu kapsamında oynanacak Real Madrid – Manchester City karşılaşması 11 Mart 2026 Çarşamba günü oynanacak.

Madrid’deki Santiago Bernabéu Stadyumu’nda oynanacak mücadele Türkiye saati ile 23.00’te başlayacak.

Karşılaşma tabii Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11’LER

Real Madrid: Courtois; Alexander-Arnold, Asencio, Rüdiger, Mendy; Valverde, Güler, Tchouaméni, Camavinga; Vinicius, García.

Manchester City: Donnarumma; Nunes, Dias, Guéhi, Aït-Nouri; Rodri, Silva; Cherki, O'Reilly; Haaland, Semenyo.

ARDA GÜLER İLK 11’DE OLACAK MI?

Real Madrid’de Türk futbolseverlerin gözü Arda Güler’de olacak. Genç yıldızın teknik direktör Xabi Alonso’nun tercihine bağlı olarak karşılaşmaya ilk 11’de başlayabileceği değerlendiriliyor. Arda Güler’in özellikle orta sahada yaratıcı oyunuyla Real Madrid’in hücum planında önemli rol üstlenmesi bekleniyor.

Çanakkale Boğazı trafiğe kapatıldıÇanakkale Boğazı trafiğe kapatıldıGündem
İngiliz Parlamentosu’nda İsrail’e yaptırım çıkışıİngiliz Parlamentosu’nda İsrail’e yaptırım çıkışıDünya
Ukrayna, TürkAkım ve Mavi Akım'a gaz taşıyan tesislere saldırdıUkrayna, TürkAkım ve Mavi Akım'a gaz taşıyan tesislere saldırdıDünya
real madrid manchester city maç izle canlı maç izle
Günün Manşetleri
Türksat ve AA’dan Ulusal Kanal yayınını kesme tehdidi
İran'ın ateşkes şartları
İmamoğlu'nun aday ofisi hesabına soruşturma
Sinpaş Reserve Marmaris
İran’dan bölge ülkelerine çağrı
"Ukrayna, TürkAkım ve Mavi Akım'a gaz taşıyan tesislere saldırdı"
İyi Parti’den Zafer Partisi açıklaması
Eski Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
TOKİ İstanbul kura çekim tarihi belli oldu
Ramazan Bayramı ikramiyesi ve maaşlar ne zaman ödenecek?
Çok Okunanlar
Perşembe günü elektrik kesintisi 8 saat sürecek: Kesinti listesi açıklandı Perşembe günü elektrik kesintisi 8 saat sürecek: Kesinti listesi açıklandı
Akaryakıta zam geldi! Akaryakıta zam geldi!
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum
Bugün hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji tarih verdi: 12 şehre kar geri dönüyor Meteoroloji tarih verdi: 12 şehre kar geri dönüyor