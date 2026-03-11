🔴 Real Madrid - Manchester City canlı izle! Real Madrid - Manchester City maçı hangi kanalda, saat kaçta?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Real Madrid ile Manchester City karşı karşıya geliyor. Avrupa futbolunun iki dev kulübünü karşı karşıya getiren mücadele, futbolseverler tarafından “erken final” olarak değerlendiriliyor.

İspanyol temsilcisi Real Madrid, İngiliz devi Manchester City’yi Santiago Bernabéu Stadyumu’nda konuk edecek. Dev karşılaşma dünya genelinde milyonlarca futbolsever tarafından takip edilecek.

REAL MADRID – MANCHESTER CITY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu kapsamında oynanacak Real Madrid – Manchester City karşılaşması 11 Mart 2026 Çarşamba günü oynanacak.

Madrid’deki Santiago Bernabéu Stadyumu’nda oynanacak mücadele Türkiye saati ile 23.00’te başlayacak.

Karşılaşma tabii Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11’LER

Real Madrid: Courtois; Alexander-Arnold, Asencio, Rüdiger, Mendy; Valverde, Güler, Tchouaméni, Camavinga; Vinicius, García.

Manchester City: Donnarumma; Nunes, Dias, Guéhi, Aït-Nouri; Rodri, Silva; Cherki, O'Reilly; Haaland, Semenyo.

ARDA GÜLER İLK 11’DE OLACAK MI?

Real Madrid’de Türk futbolseverlerin gözü Arda Güler’de olacak. Genç yıldızın teknik direktör Xabi Alonso’nun tercihine bağlı olarak karşılaşmaya ilk 11’de başlayabileceği değerlendiriliyor. Arda Güler’in özellikle orta sahada yaratıcı oyunuyla Real Madrid’in hücum planında önemli rol üstlenmesi bekleniyor.