🔴 Real Madrid - Real Oviedo canlı izle! Real Madrid - Real Oviedo maçı hangi kanalda, saat kaçta?

La Liga’da Real Madrid ile Real Oviedo karşı karşıya geliyor. Santiago Bernabéu’da oynanacak mücadelede gözler Arda Güler’in yokluğunda eflatun-beyazlı ekibin performansında olacak. İşte maç saati, yayın kanalı ve muhtemel 11’ler...

La Liga’nın 36. haftasında Real Madrid ile Real Oviedo kozlarını paylaşacak. Santiago Bernabéu Stadyumu’nda oynanacak mücadele futbolseverlerin gündeminde yer alıyor.

REAL MADRID - REAL OVIEDO MAÇI SAAT KAÇTA?

Real Madrid - Real Oviedo karşılaşması 14 Mayıs Perşembe günü saat 22.30’da başlayacak.

REAL MADRID - REAL OVIEDO MAÇI HANGİ KANALDA?

La Liga’daki mücadele S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.

ARDA GÜLER FORMA GİYMEYECEK

Real Madrid’de sakatlıkları bulunan Rodrygo, Ferland Mendy, Dani Carvajal, Eder Militao ve Arda Güler’in karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.

Ayrıca Aurelien Tchouameni ile yaşadığı çarpışma sonrası kafasına dikiş atılan Federico Valverde’nin durumunun maç saatinde netleşeceği belirtildi.

REAL OVIEDO’DA İKİ EKSİK

Konuk ekipte kart cezalıları Javi Lopez ve Kwasi Sibo, Real Madrid karşısında görev yapamayacak.

REAL MADRID - REAL OVIEDO MUHTEMEL 11’LER

Real Madrid: Courtois; Alexander-Arnold, Asencio, Rudiger, F. Garcia; Diaz, Camavinga, Tchouameni, Bellingham; G. Garcia, Vinicius

Real Oviedo: Escandell; Alhassane, Calvo, Costas, Vidal; Fernandez, Reina, Cazorla, Hassan; Vinas, Chaira

LA LIGA’DA PUAN DURUMU

La Liga’da Real Madrid 35 maç sonunda topladığı 77 puanla ikinci sırada yer alıyor. Real Oviedo ise 35 haftada aldığı 29 puanla son sırada bulunuyor.

