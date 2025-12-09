Rüya Gibi 2. bölüm SHOW TV CANLI İZLE! Rüya Gibi son bölüm full HD izle

Rüya Gibi 2. bölümü reklamsız ve kesintisiz izlemek isteyenler için detaylar...

Rüya Gibi 2. bölüm - Resim: 1

Aydan eksik parayı tamamlamak için harekete geçtiğinde, Tarık’tan beklenmedik bir darbe daha alır. 

Rüya Gibi 2. bölüm - Resim: 2

Artık Aydan’ın önünde tek bir seçenek kalmıştır: Çido ile birlikte lüks kuaför salonunu işletip borçlarını ödemek.

Rüya Gibi 2. bölüm - Resim: 3

Dışarıdan bakıldığında işlerin iyi gittiği bu parlak açılışın altında karanlık bir gerçek vardır. Salonun bodrum katında saklanan sır, Aydan’ın yükünü daha da ağırlaştırır ve atmosferde giderek yükselen bir gerilim yaratır.

Rüya Gibi 2. bölüm - Resim: 4

Çalışkanlığı ve Çido’yu polise karşı koruması, Emir’in Aydan’a bakışını değiştirir. Emir’in, Aydan için çok daha büyük planları vardır ve bu planlar Aydan’ın hayatının gidişatını tamamen değiştirebilecek niteliktedir.

Rüya Gibi 2. bölüm - Resim: 5

