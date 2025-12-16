Rüya Gibi 3.bölüm reklamsız ve kesintisiz izle: Rüya Gibi son bölüm izle

Show TV'nin merakla takip edilen dizisi Rüya Gibi, 3. bölümüyle izleyiciyi yepyeni ve tehlikeli bir döneme sokuyor. Emir'in hamleleri, Aydan'ın hayatının rotasını tamamen değiştiriyor.

TEHLİKELİ ORTAKLIK

Emir, Aydan'ın sadakati ve kararlılığından oldukça etkilenmiştir. Bu etki, Aydan'a reddedemeyeceği, son derece tehlikeli bir ortaklık teklif etmesine neden olur. Aydan, bu teklifi kabul etmek zorunda kalır.

Bölümün en çarpıcı gelişmesi ise, masumiyetin simgesi olan kuaför salonunun dönüşümüdür. "Hanımeli Kuaför", artık Emir'in kurduğu yeraltı imparatorluğunun yeni ve gizemli merkezi haline gelir.

AYDAN VE ÇİDO GİZEMLİ BİR YOLCULUKTA

Emir ile girdiği tehlikeli ortaklık sonrası Aydan ve Çido, kendilerini gizemli ve riskli bir yolculuğun içinde bulur. Bu yeni düzen, Aydan'ı hem dostlarını hem de kızı Sezen'i korumaya çalışırken, eski eşi Tarık'a karşı da ipleri tamamen eline almaya zorlayacaktır.

Ancak, yeni kurulan bu görkemli kuaför dönemi çok uzun sürmeyecektir. Komiser Efe'nin getireceği beklenmedik bir haber, ışıltılı başlangıca gölge düşürerek olayların seyrini bir kez daha değiştirecektir.