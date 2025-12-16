Rüya Gibi 3.bölüm reklamsız ve kesintisiz izle: Rüya Gibi son bölüm izle

Show TV'nin iddialı dizisi Rüya Gibi'nin 3. bölümünde sular durulmuyor. Emir, Aydan'ın sadakatinden etkilenerek ona reddedemeyeceği tehlikeli bir teklif sunar.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Rüya Gibi 3.bölüm reklamsız ve kesintisiz izle: Rüya Gibi son bölüm izle
Yayınlanma:

Show TV'nin merakla takip edilen dizisi Rüya Gibi, 3. bölümüyle izleyiciyi yepyeni ve tehlikeli bir döneme sokuyor. Emir'in hamleleri, Aydan'ın hayatının rotasını tamamen değiştiriyor.

TEHLİKELİ ORTAKLIK 

Emir, Aydan'ın sadakati ve kararlılığından oldukça etkilenmiştir. Bu etki, Aydan'a reddedemeyeceği, son derece tehlikeli bir ortaklık teklif etmesine neden olur. Aydan, bu teklifi kabul etmek zorunda kalır.

Bölümün en çarpıcı gelişmesi ise, masumiyetin simgesi olan kuaför salonunun dönüşümüdür. "Hanımeli Kuaför", artık Emir'in kurduğu yeraltı imparatorluğunun yeni ve gizemli merkezi haline gelir.

AYDAN VE ÇİDO GİZEMLİ BİR YOLCULUKTA

Emir ile girdiği tehlikeli ortaklık sonrası Aydan ve Çido, kendilerini gizemli ve riskli bir yolculuğun içinde bulur. Bu yeni düzen, Aydan'ı hem dostlarını hem de kızı Sezen'i korumaya çalışırken, eski eşi Tarık'a karşı da ipleri tamamen eline almaya zorlayacaktır.

Ancak, yeni kurulan bu görkemli kuaför dönemi çok uzun sürmeyecektir. Komiser Efe'nin getireceği beklenmedik bir haber, ışıltılı başlangıca gölge düşürerek olayların seyrini bir kez daha değiştirecektir.

RÜYA GİBİ 3. BÖLÜM İZLE

Mersin'de lisede dağıtılan çikolata sonrası 10 öğrenci hastanelik olduMersin'de lisede dağıtılan çikolata sonrası 10 öğrenci hastanelik olduYurt
Meteoroloji açıkladı, saatler işaretlendi: Bu 23 şehre lapa lapa kar yağışı geliyorMeteoroloji açıkladı, saatler işaretlendi: Bu 23 şehre lapa lapa kar yağışı geliyorYurt
Rüya gibi show tv
Günün Manşetleri
Güllü'nün oğlundan ilk açıklama geldi!
Papara için yeni gelişme!
Ebru Eroğlu’nun avukatından o iddialara sert yanıt
Erdoğan'dan Karadeniz'deki saldırılara ilişkin açıklama
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan 2 yeni çalışma
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
Makam odasında dinleme cihazı bulundu
Türkiye, kültürel mirasını Roma'ya taşıyor
Kasım ayında 141 bin 100 konut satıldı
Kampanyalar mercek altına alındı
Çok Okunanlar
Mevduat faizlerinde son durum: 2,5 milyon TL’yi bankaya koyan 1 ayda ne kadar kazanıyor? Mevduat faizlerinde son durum: 2,5 milyon TL’yi bankaya koyan 1 ayda ne kadar kazanıyor?
İstanbul’da çarşamba günü bu bölgelerde hayat duracak İstanbul’da çarşamba günü bu bölgelerde hayat duracak
Takvimler işaretlendi: Bu 23 şehre lapa lapa kar yağışı geliyor Takvimler işaretlendi: Bu 23 şehre lapa lapa kar yağışı geliyor
Meteoroloji uyardı! Sakın tedbirsiz çıkmayın Meteoroloji uyardı! Sakın tedbirsiz çıkmayın
Yatırımcılar dikkat! Yatırımcılar dikkat!