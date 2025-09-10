Sahipsizler 29. bölüm reklamsız izle! Star TV Sahipsizler yeni sezon ilk bölüm izle

Geçtiğimiz sezonu 28. bölümle tamamlayan Sahipsizler, bu sezon 29. bölümüyle ekrana dönüyor. Beş kardeşin hikayesinin anlatıldığı dizi, yeni sezonuyla yine gündem olacak. İzleyiciler “Sahipsizler 29. bölüm canlı izle” aramalarına başladı. İşte Sahipsizler yeni sezon bilgileri.

https://www.startv.com.tr/dizi/sahipsizler