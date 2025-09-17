Sahipsizler 30. bölüm canlı izle! Sahipsizler 30. bölüm full izle! STAR TV

Star TV’nin Sahipsizler dizisi bu akşam 20.00’de yeni bölümüyle ekranda. 30. bölüm tanıtımlarında Cevdet’in vasiyeti ile mahallenin dengelerinin değiştiği ve Azize ile kardeşler için “yeni bir yuva” umudunun doğduğu öne çıkıyor.

Star TV yayın akışında 20.00 – Sahipsizler (Yeni Bölüm) görünüyor. 

Star TV’nin resmî duyurularında 30. bölüm için “Cevdet’in vasiyetiyle mahallede dengeler altüst olur; bu vasiyet Azize ve kardeşlerine ilk kez gerçek bir yuva ihtimali doğurur” vurgusu öne çıkarılıyor. 

30. bölüm fragmanlarında sert yüzleşmeler ve gerilimin tırmandığı sahneler dikkat çekiyor. 

29. bölüm özetine göre Devran, Azize’nin umuduyla komadan uyanmış; eve dönünce Cemo’nun tekerlekli sandalyede olduğunu, Cevdet’in ise hayatını kaybettiğini görmüştü. Bu yıkımın ardından “yeni hayat” fikri ortaya atılmıştı.

