Sahipsizler 31. bölüm canlı izle! Sahipsizler son bölüm STAR TV canlı izle!

Sahipsizler 31. bölüm başladı! İşte canlı izleme bağlantısı...

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Sahipsizler 31. bölüm canlı izle! Sahipsizler son bölüm STAR TV canlı izle!
Yayınlanma:

Bir gecede anne ve babalarını kaybeden altı kardeşin – Azize, Cemo, Zeliha, Fidan, Samet ve Balım – hayata tutunma mücadelesini anlatan bu hikâye, köklerini büyük bir aşka borçludur.

Her şey, Mardin’in bir köyünde başlar. Yetimhanede büyüyüp öğretmen olan Rıfat, köye atandığında Bala’yla karşılaşır ve ilk bakışta âşık olur. Fakat köyün en güçlü ailesinin oğlu Yavuz da Bala’ya saplantılı bir aşk beslemektedir. Bala’yı kaçırıp tutsak eden Yavuz’un zulmünden, kucağındaki bebeğiyle birlikte Rıfat’a sığınarak kaçmayı başaran Bala, büyük aşkıyla birlikte İstanbul’dan çok uzakta, bir ormanın derinliklerinde yeni bir hayata adım atar.

Kimliklerini geride bırakıp hayatta öldü gibi davranan Bala ve Rıfat, ormanda kurdukları kulübeyi bir masal evine dönüştürürler. Çocuklarının tek tek doğmasıyla yuvaları büyür; kayıtsız ama sevgi dolu, altı çocuğu hayata hazırlayan bir aile olurlar. Ancak huzurları, Yavuz’un yıllar sonra peşlerine düşüp intikam için eve saldırmasıyla paramparça olur.

Anne ve babalarının öğrettikleri sayesinde evden kaçmayı başaran altı kardeş, bundan sonra hayatta kalmak için yalnızca birbirlerine güvenebilecektir. Onlara hem anne hem baba olan en büyük abla Azize’nin öncülüğünde, İstanbul’a doğru zorlu bir yolculuk başlar. Babalarının “tek güvendiğim insan” diyerek andığı Aslan amcaya ulaşmak için yola çıkan kardeşleri, şehirde yeni sınavlar bekler. Henüz yetişkin bile sayılmayan Azize, Cemo ve Zeliha; küçük kardeşleri Fidan, Samet ve Balım için erkenden büyümek zorunda kalır.

İstanbul’un acımasız yüzü, onların yolunu önce Haşmet ve oğlu Yusuf’la kesiştirir. Aslan amcaya varana kadar binbir tehlike, yeni dostluklar ve ağır imtihanlar onları beklemektedir.

Mardin’de saf bir aşkla başlayan hikâye, İstanbul’da hayata tutunmaya çalışan altı kardeşin direnişine dönüşür. Bu, her şeye rağmen birbirlerinden kopmamayı başaran çocukların, umutla yazdıkları bir yaşam mücadelesidir.

SAHİPSİZLER 31. BÖLÜM İZLE

https://www.startv.com.tr/ 

Gürsel Tekin’den dikkat çeken çıkış: “Ben kongre tartışması içine girmiyorum”Gürsel Tekin’den dikkat çeken çıkış: “Ben kongre tartışması içine girmiyorum”Siyaset
Öğretmenevi Müdürü hakkında şok iddialar! Villasında kamu personeli çalıştırdığı öne sürüldüÖğretmenevi Müdürü hakkında şok iddialar! Villasında kamu personeli çalıştırdığı öne sürüldüYurt
Bursa metrosunda dehşet: Çocukların çarptığı yaşlı adam raylara düştüBursa metrosunda dehşet: Çocukların çarptığı yaşlı adam raylara düştüYurt
star tv
Günün Manşetleri
“Ben kongre tartışması içine girmiyorum”
İran Cumhurbaşkanı ABD ve İsrail'e meydan okudu
Özgür Çelik yeniden CHP İstanbul İl Başkanı seçildi
Can kaybı 65 bini geçti, yaralı sayısı 167 bini aştı
Fener Rum Patrikhanesi İçişleri Bakanlığı’na şikayet edildi
YSK, CHP İstanbul İl Kongresi için kararını verdi
Ömer Çelik'ten CHP ve muhalefete sert tepki
Doluluk oranı yüzde 1’e düştü
YSK kararı sonrası İstanbul CHP İl Kongresi durduruldu
İstanbul merkezli 19 ilde dev operasyon
Çok Okunanlar
En çok hangi banka kazandırıyor? En çok hangi banka kazandırıyor?
Altın fiyatları rekor kırdı: Gram altın 5 bini aştı (24 Eylül güncel altın fiyatları) Altın fiyatları rekor kırdı: Gram altın 5 bini aştı (24 Eylül güncel altın fiyatları)
Gram altın 5 bin 200 TL’yi gördü! İslam Memiş’ten flaş uyarılar Gram altın 5 bin 200 TL’yi gördü! İslam Memiş’ten flaş uyarılar
25 Eylül hava durumu: Bu şehirlerde termometreler 40 dereceyi görecek 25 Eylül hava durumu: Bu şehirlerde termometreler 40 dereceyi görecek
150 bin TL taşıt kredisi çeken 24 ayda ne kadar ödeyecek? 150 bin TL taşıt kredisi çeken 24 ayda ne kadar ödeyecek?