Sahipsizler 31. bölüm canlı izle! Sahipsizler son bölüm STAR TV canlı izle!

Bir gecede anne ve babalarını kaybeden altı kardeşin – Azize, Cemo, Zeliha, Fidan, Samet ve Balım – hayata tutunma mücadelesini anlatan bu hikâye, köklerini büyük bir aşka borçludur.

Her şey, Mardin’in bir köyünde başlar. Yetimhanede büyüyüp öğretmen olan Rıfat, köye atandığında Bala’yla karşılaşır ve ilk bakışta âşık olur. Fakat köyün en güçlü ailesinin oğlu Yavuz da Bala’ya saplantılı bir aşk beslemektedir. Bala’yı kaçırıp tutsak eden Yavuz’un zulmünden, kucağındaki bebeğiyle birlikte Rıfat’a sığınarak kaçmayı başaran Bala, büyük aşkıyla birlikte İstanbul’dan çok uzakta, bir ormanın derinliklerinde yeni bir hayata adım atar.

Kimliklerini geride bırakıp hayatta öldü gibi davranan Bala ve Rıfat, ormanda kurdukları kulübeyi bir masal evine dönüştürürler. Çocuklarının tek tek doğmasıyla yuvaları büyür; kayıtsız ama sevgi dolu, altı çocuğu hayata hazırlayan bir aile olurlar. Ancak huzurları, Yavuz’un yıllar sonra peşlerine düşüp intikam için eve saldırmasıyla paramparça olur.

Anne ve babalarının öğrettikleri sayesinde evden kaçmayı başaran altı kardeş, bundan sonra hayatta kalmak için yalnızca birbirlerine güvenebilecektir. Onlara hem anne hem baba olan en büyük abla Azize’nin öncülüğünde, İstanbul’a doğru zorlu bir yolculuk başlar. Babalarının “tek güvendiğim insan” diyerek andığı Aslan amcaya ulaşmak için yola çıkan kardeşleri, şehirde yeni sınavlar bekler. Henüz yetişkin bile sayılmayan Azize, Cemo ve Zeliha; küçük kardeşleri Fidan, Samet ve Balım için erkenden büyümek zorunda kalır.

İstanbul’un acımasız yüzü, onların yolunu önce Haşmet ve oğlu Yusuf’la kesiştirir. Aslan amcaya varana kadar binbir tehlike, yeni dostluklar ve ağır imtihanlar onları beklemektedir.

Mardin’de saf bir aşkla başlayan hikâye, İstanbul’da hayata tutunmaya çalışan altı kardeşin direnişine dönüşür. Bu, her şeye rağmen birbirlerinden kopmamayı başaran çocukların, umutla yazdıkları bir yaşam mücadelesidir.

SAHİPSİZLER 31. BÖLÜM İZLE

https://www.startv.com.tr/