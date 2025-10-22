Sahipsizler 35. bölüm full HD izle! Star TV Sahipsizler tek parça son bölüm linki

Star TV’nin sevilen dizisi Sahipsizler’in 35. bölümü yayınlandı.

22 Ekim 2025 Çarşamba günü ekranlara gelen yeni bölüm, izleyicilere nefes kesen sahneler yaşattı. Diziyi kaçıran veya yeniden izlemek isteyenler için Sahipsizler 35. bölüm full HD tek parça izle linki aşağıda.

SAHİPSİZLER 34. BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

Yavuz’un “Devran yaptı” demesiyle hastanede ortalık karışır. Polislerin elinden ustaca kaçan Devran artık geri dönüşü olmayan bir yola girmiştir. Cemo, Yusuf ve Vahap’la yeniden bir araya gelen Devran hem adını temize çıkaracak hem de Yavuz’a hak ettiği cezayı kendi elleriyle verecektir.

Melis’in ortadan kaybolması Haşmet, Necla ve Remziye’yi paniğe sürükler. Azize kardeşi Zeliha’yı Ayhan Hoca’nın etkisinden kurtarmaya çalışırken; evine sığınan Melis yüzünden Haşmetlerle uğraşmak zorunda kalır. Firuze cephesinde ise Bahar’ın Taylan’la yurt dışına kaçma planı ortaya çıkar.

SAHİPSİZLER 35. BÖLÜM FULL HD TEK PARÇA İZLE (STAR TV)

Sahipsizler dizisinin 35. bölümü, yayınlanmasının ardından Star TV’nin resmi internet sitesinden ve mobil uygulamasından full HD kalitede izlenebiliyor.