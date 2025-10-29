Sahipsizler 36. bölüm tek parça full izle! Star TV Sahipsizler son bölüm izle

Sahipsizler dizisinin 36. bölümü Star TV ekranlarında izleyiciyle buluştu. Dizinin yeni bölümünü kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler için tek parça full izle linki haberimizde.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Sahipsizler 36. bölüm tek parça full izle! Star TV Sahipsizler son bölüm izle
Yayınlanma:

Star TV ekranlarında yayınlanan Sahipsizler dizisinin 36. bölümü izleyicilerle buluştu. Son bölümde yaşanan gelişmeler dikkat çekti. Dizinin yeni bölümünü (son bölüm) kaçıranlar için tek parça full izle linki haberimizde.

SAHİPSİZLER 36. BÖLÜMDE NE OLDU?

Yavuz, polislerin önünde şikâyetini geri çekmek zorunda kalır ve oteli Devran’a devreder. Devran, büyük bir zaferle oteline geri dönerken bu başarının aslında yeni bir savaşın başlangıcı olduğunun farkındadır. Yusuf, Ayhan Hoca’nın baskısıyla istemediği bir evliliğe zorlanan Zeliha’yı İbrahim Hoca’ya götürür. Zeliha, özgürlüğüyle inancı arasında kendi yolunu sorgulamaya başlar.

Diğer tarafta, Melis’in Cemo’yla evleneceğini açıklaması ailede büyük bir infiale yol açar. Haşmet, Necla ve Remziye bu ilişkiye karşı çıkarken Melis kararından dönmez. Yavuz, intikam için Kevi’yle birleşip Mardin’den yola çıkar. Bu haber apartmanda büyük bir paniğe neden olur. Devran yaklaşan savaşın kaçınılmaz olduğunu bilerek hazırlıklara başlarken Azize, başına geleceklerden habersiz bir şekilde Kevi’yle yüzleşmeye kararlıdır.

SAHİPSİZLER DİZİSİ OYUNCULARI

Dizinin oyuncu kadrosunda Doğa Bayram, Duygu Karaca, Ece Bağcı, Hazal Subaşı, Kaan Miraç Sezen, Mehmet Bozdoğan, Reha Özcan, Sacide Taşaner, Turgut Tunçalp, Umut Kaplıca, Zeynep Köse ve Züleyha Yıldız yer alıyor.

YENİ BÖLÜM İZLE

Adalet Bakanı Tunç açıkladı! Gebze’de çöken bina için adli soruşturma başlatıldıAdalet Bakanı Tunç açıkladı! Gebze’de çöken bina için adli soruşturma başlatıldıGündem
Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülünü kazandı! Süleyman Seyfi Öğün kimdir? İşte biyografisiCumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülünü kazandı! Süleyman Seyfi Öğün kimdir? İşte biyografisiKimdir?
Van’da anne ve 2 oğlunun öldürüldüğü barışma tuzağında gelişme!Van’da anne ve 2 oğlunun öldürüldüğü barışma tuzağında gelişme!Yurt
star tv
Günün Manşetleri
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'ne ödül
Erdoğan ve DEM Parti heyeti yarın bir araya gelecek
Bakan Kurum Sındırgı'daki hasarı açıkladı
Bakan Bolat Ürdün'den duyurdu
Bakan Uraloğlu rakamlarla duyurdu 'Avrupa'nın en yoğunu'
"Marmaray, 12 yılda 1 milyar 430 milyon yolcuya hizmet verdi"
Bakan Bayraktar Diyarbakır'da konuştu
183 milyon Gmail hesabı için 'acil' kodlu uyarı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir'i ziyaret etti
Kocaeli Gebze'de bina çöktü!
Çok Okunanlar
30 Ekim sabahı elektrikler kesilecek: BEDAŞ o ilçeleri uyardı 30 Ekim sabahı elektrikler kesilecek: BEDAŞ o ilçeleri uyardı
Altın fiyatlarında bayram sabahı hareketliliği! Altın fiyatlarında bayram sabahı hareketliliği!
🔴 CANLI Eşref Rüya 20. bölüm KANAL D canlı izle! 🔴 CANLI Eşref Rüya 20. bölüm KANAL D canlı izle!
Meteoroloji'den son dakika alarmı! Meteoroloji'den son dakika alarmı!
Korkutan uyarı Balıkesir'den geldi! Ünlü deprem profesörü 5 fay hattını isim isim saydı Korkutan uyarı Balıkesir'den geldi! Ünlü deprem profesörü 5 fay hattını isim isim saydı