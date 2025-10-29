Sahipsizler 36. bölüm tek parça full izle! Star TV Sahipsizler son bölüm izle

Star TV ekranlarında yayınlanan Sahipsizler dizisinin 36. bölümü izleyicilerle buluştu. Son bölümde yaşanan gelişmeler dikkat çekti. Dizinin yeni bölümünü (son bölüm) kaçıranlar için tek parça full izle linki haberimizde.

SAHİPSİZLER 36. BÖLÜMDE NE OLDU?

Yavuz, polislerin önünde şikâyetini geri çekmek zorunda kalır ve oteli Devran’a devreder. Devran, büyük bir zaferle oteline geri dönerken bu başarının aslında yeni bir savaşın başlangıcı olduğunun farkındadır. Yusuf, Ayhan Hoca’nın baskısıyla istemediği bir evliliğe zorlanan Zeliha’yı İbrahim Hoca’ya götürür. Zeliha, özgürlüğüyle inancı arasında kendi yolunu sorgulamaya başlar.

Diğer tarafta, Melis’in Cemo’yla evleneceğini açıklaması ailede büyük bir infiale yol açar. Haşmet, Necla ve Remziye bu ilişkiye karşı çıkarken Melis kararından dönmez. Yavuz, intikam için Kevi’yle birleşip Mardin’den yola çıkar. Bu haber apartmanda büyük bir paniğe neden olur. Devran yaklaşan savaşın kaçınılmaz olduğunu bilerek hazırlıklara başlarken Azize, başına geleceklerden habersiz bir şekilde Kevi’yle yüzleşmeye kararlıdır.

SAHİPSİZLER DİZİSİ OYUNCULARI

Dizinin oyuncu kadrosunda Doğa Bayram, Duygu Karaca, Ece Bağcı, Hazal Subaşı, Kaan Miraç Sezen, Mehmet Bozdoğan, Reha Özcan, Sacide Taşaner, Turgut Tunçalp, Umut Kaplıca, Zeynep Köse ve Züleyha Yıldız yer alıyor.

