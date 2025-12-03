Sahipsizler 40. bölüm izle Star TV | Sahipsizler son bölüm tek parça full HD dizi izle

Sahipsizler’in 40. bölümü Star TV’de yayınlandı. Dizinin yeni bölümü tek parça olarak internete yüklendi. Sahipsizler 39. bölümde yaşananlar ve dizinin oyuncu kadrosu merak edilenler arasında yer aldı.

Yayınlanma:

Sahipsizler 40. bölüm Star TV ekranlarında yayınlandı. Dizinin yeni bölümü (son bölüm) internete yüklendi. Sahipsizler 39. bölümünü tek parça full izleyebileceğiniz link haberimizde.

Star TV ekranlarında yayın hayatına başlayan Kıskanmak dizisinin ilk bölümünde yaşananlar merak konusu oldu. ‘Sahipsizler’in dikkat çeken konusu ve başarılı oyuncu kadrosunu ele aldık. Dizinin son bölümünü (yeni bölüm) izleyebileceğiniz link haberimizde. İşte Star TV Sahipsizler 40. bölüm izle dizi izle linki. Dizi haberleri…

SAHİPSİZLER 39. BÖLÜMDE NE OLDU?

Azize, annesine kavuştuğu anda onu yeniden kaybedince büyük bir yıkım yaşar. Öfke ve acıyla Devran, anlaşmayı bozduğunu düşünerek otele gider. Devran ise gerçeği kanıtlamaya çalışırken, Vahap’ın aileyi korumak için silahları sakladığını itiraf etmesi, baba-oğul arasında ipleri kopma noktasına getirir.

Devran, hem Azize’ye hem de ailesine verdiği söz arasında sıkışır. Haşmet annesini Osman’dan uzak tutmaya çalışsa da işler tersine döner; Osman, Remziye’ye ani bir evlilik teklifi eder. Haşmet, annesini “korkulu rüyası” Osman’a kaptırmamak için yeni planlar peşine düşer. Zeliha cephesinde ise, Yusuf’un yalanlarının ortaya çıkması ilişkide büyük kırılma yaratır.

Öte yandan Aras, iki taraf arasında görünmez bir savaş yürütürken, Alazlar’ı bitirmek için ilk hedefini Vahap’a çevirir. Azize annesine kavuşmaya çok yaklaşırken, Devran bu kez babasını kaybetme tehlikesiyle yüzleşir.

SAHİPSİZLER DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Doğa Bayram, Duygu Karaca, Ece Bağcı, Hazal Subaşı, Kaan Miraç Sezen, Mehmet Bozdoğan, Reha Özcan, Sacide Taşaner, Turgut Tunçalp, Umut Kaplıca, Zeynep Köse, Züleyha Yıldız.

