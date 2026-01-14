Sahipsizler 44. bölüm tek parça izle: Star TV Sahipsizler reklamsız kesintisiz izle!

Star TV’nin sevilen dizisi Sahipsizler, 44. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Dizinin son bölümü yayın sonrası dijital platformlardan erişime açıldı.

Sahipsizler, 14 Ocak 2026 Çarşamba akşamı Star TV ekranlarında 44. bölümüyle izleyiciyle buluştu. Dizinin yeni bölümü, yayınlanmasının ardından kanalın resmî dijital mecralarında izlenebilir hale geldi.

Son bölümde yaşanan gelişmeler izleyicilerin dikkatini çekerken, dizinin hikâyesi ve karakterler arasındaki gerilim yeni bir aşamaya taşındı. Sahipsizler, her hafta olduğu gibi bu bölümde de dramatik anlatımıyla öne çıktı.

SAHİPSİZLER OYUNCU KADROSU

Dizinin oyuncu kadrosunda Hazal Subaşı, Reha Özcan, Doğa Bayram, Duygu Karaca, Ece Bağcı, Kaan Miraç Sezen, Mehmet Bozdoğan, Sacide Taşaner, Turgut Tunçalp, Umut Kaplıca, Zeynep Köse ve Züleyha Yıldız yer alıyor.

SAHİPSİZLER 44. BÖLÜM NASIL İZLENİR?

Sahipsizler’in 44. bölümü, Star TV yayınının ardından kanalın resmî internet sitesi ve dijital platformları üzerinden izlenebiliyor.

