Şampiyondan Ulusal Kanal'a özel açıklamalar! Şahika Ercümen Gündemin Nabzı'nda!

Milli serbest dalış sporcusu Şahika Ercümen, kazandığı iki altın madalyanın hemen ardından Ulusal Kanal ekranlarında Bengü Kantekin'in sunduğu Gündemin Nabzı programının canlı yayın konuğu oldu. Kantekin, bir önceki akşam A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başarılarının konuşulduğunu hatırlatarak Ercümen'e yaşattığı gurur ve kırdığı rekorlar için izleyiciler adına teşekkür etti.

Yarışmaların heyecanlı geçtiğini ancak bu turnuvanın farklı bir dinamiği olduğunu belirten Ercümen, organizasyonun dört gün üst üste devam ettiğini aktardı. Bir gün hava muhalefeti nedeniyle iptal yaşansa da sporcuların yine yarışma alanına gitmek zorunda kaldığı bilgisi paylaşıldı. Dünya şampiyonalarında veya rekor denemelerinde mutlaka dinlenme araları bulunduğunu, ancak bu yarışmada her kategoride art arda yarışmanın hem fiziksel hem de mental olarak çok yorucu bir tempo yarattığını ifade etti.

ŞAMPİYONUN SIRRI: ENERJİYİ YÖNETMEK

Milli sporcu, "Ben bu turnuvada şampiyon olacak kadar bir mesafeyi yapıp onun sonrasında kendimi zorlamamaya çalıştım ki enerjimi verimli kullanayım. Dolayısıyla kendimle de o konuda gurur duyuyorum. Çünkü bir sporcuyu durdurmak çok zor oluyor. Özellikle yarışmalarda maksimum performansını, limitini zorlamak istiyor. Ben burada biraz daha enerjimi verimli kullandığım için çok güzel keyifli bir turnuva geçirdim." ifadelerini kaydetti.

Ercümen, normal şartlarda bu kategorilerde 100 metrenin altına inebildiğini ve bunun vücut için çok büyük fiziksel yükler oluşturduğunu da sözlerine ekledi.

''BENİM İÇİN SPORDA KAZANMAK YA DA DERS ALMAK VAR''

Kantekin'in, Türk kadınının disiplin ve inancıyla zirveye taşıdığı ay yıldızlı bayrağımızı hatırlatarak başarısızlık hissedilen anlardan nasıl çıkıldığına yönelik sorusu üzerine Ercümen, yaptığı işe duyduğu tutkuya dikkat çekti. Başarısızlıkları öğretici bir ders olarak gördüğünü vurgulayarak, "Sporda benim için ya kazanmak var ya da ders almak var. Yani kaybetmek diye bir şey yok zaten. Dolayısıyla o düştüğüm anlarda ben buna düşüş diye değil tam tersi buradan ben ne öğreneceğim hatta çok daha güçlü çıkacağım diye bakıyorum." dedi.

Başarılarını aslında geçmişteki başarısız dalışlarına borçlu olduğunu belirten sporcu, bu düşüşleri kendisi için "kısa nefes molaları" olarak tanımladı.

Su sporları sayesinde yaşamının değiştiğini söyleyen Ercümen, başlarda amacının rekor kırmak değil, sağlığına kavuşmak ve elinden gelenin en iyisini yapmak olduğunu ifade etti. Astım hastası olması ve Türkiye'nin en yüksek bölümlerini hedefleyen zorlu bir sınıftan gelmesi nedeniyle bu sporda başarılı olması en zor insanlardan biri olduğunu belirtti.

Gençlere ve kız çocuklarına ilham olmanın kendisi için kıymetine değinerek şu mesajı verdi: "Gerçekten pes etme noktasına çok geliyoruz. Her şey istediğimiz gibi gitmiyor. Engeller çıkıyor. Genelde okul faktörü de bunun içinde ama isteyip inandıktan sonra hepsi yönetilebiliyor."

DENİZİN DİBİNDEN ÇIKANLAR ŞOKE EDİYOR

Birleşmiş Milletler'in Sudaki Yaşam Savunucusu olan ve Türkiye'deki Sıfır Atık projelerinin deniz ayağında aktif elçilik yapan Ercümen, denizin altındaki kirliliğin boyutlarını anlattı. Suyun altında neredeyse bir odayı doldurabilecek kadar farklı eşya bulunduğunu; koltuk, ızgara, kişisel bakım ürünleri ve pet şişelerle karşılaştıklarını aktardı.

Pandemi dönemiyle birlikte atık türlerinin değiştiğine işaret ederek, "Bu sefer işte maskeler, eldivenler, dezenfektan şişeleri falan vardı suyun altında. Biraz galiba dünyanın gündemine göre de atıklar değişiyor. Fakat gördüklerim çok can acıtıcı." açıklamasını yaptı.

İklim değişikliğiyle birlikte doğanın kırmızı alarm verdiğini ve soluduğumuz havanın ormanlardan ziyade denizler tarafından filtrelendiğini belirten Ercümen, su tasarrufu yapmak ve plastik atıkları dönüştürmek gibi küçücük değişimlerin bile büyük farklar yaratabileceğini vurguladı.