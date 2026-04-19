🔴 Samsunspor - Beşiktaş canlı izle! Samsunspor - Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Trendyol Süper Lig'in kritik haftasında Samsunspor, sahasında Beşiktaş'ı ağırlıyor. Lig sıralamasını yakından ilgilendiren bu zorlu randevu öncesinde futbolseverler karşılaşmanın detaylarını araştırmaya başladı.

Samsunspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta?

Samsunspor - Beşiktaş karşılaşması 19 Nisan Pazar günü (bugün) saat 17:00'da başlayacak. Mücadele Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak.

Samsunspor - Beşiktaş maçı hangi kanalda?

Zorlu mücadele beIN Sports kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı televizyon üzerinden takip edebileceğiniz gibi, yayıncı kuruluşun dijital platformları aracılığıyla da bilgisayar veya mobil cihazlardan izlemek mümkün olacak. Müsabakayı takip etmek isteyen taraftarların yayıncı kuruluş üyeliklerinin bulunması gerekiyor.