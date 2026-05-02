🔴 Samsunspor – Galatasaray canlı izle! Samsunspor – Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında lider Galatasaray, deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılı ekip, bu mücadeleyi kazanması halinde üst üste 4, toplamda 26. şampiyonluğunu ilan edecek.

Ligde geride kalan 31 haftada 74 puan toplayan Galatasaray, en yakın rakiplerinin önünde liderliğini sürdürüyor. Samsunspor ise 45 puanla 7. sırada yer alıyor.

SAMSUNSPOR – GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Samsunspor ile Galatasaray arasında oynanacak Süper Lig karşılaşması beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Mücadelenin yayın hakları beIN Sports platformunda bulunuyor.

SAMSUNSPOR – GALATASARAY MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Karşılaşma televizyon üzerinden beIN SPORTS 1 kanalından canlı izlenebilecek. Ayrıca beIN Sports’un dijital platformu TOD TV üzerinden de müsabaka takip edilebilecek.

SAMSUNSPOR – GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Samsunspor – Galatasaray karşılaşması 2 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 20.00’de oynanacak. Mücadele Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda gerçekleştirilecek.

SAMSUNSPOR – GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL 11’LER

Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Yalçın, Elayis, Holse, Coulibaly, Mouandilmadji

Galatasaray: Günay, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Sane, Yunus, Barış, Osimhen