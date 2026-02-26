🔴 İLK 11’LER BELLİ OLDU! Samsunspor - KF Shkendija canlı izle! Samsunspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Samsunspor’un Avrupa arenasındaki kritik sınavı için geri sayım başladı. UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında temsilcimiz Samsunspor, sahasında KF Shkendija’yı konuk ediyor. İlk maçtan deplasmanda elde ettiği 1-0’lık avantajlı skorla dönen kırmızı-beyazlılar, taraftarı önünde tur biletini cebine koymayı hedefliyor. Futbolseverlerin büyük bir heyecanla beklediği karşılaşmanın yayın bilgileri ve tüm detayları netleşti.

Samsunspor - KF Shkendija maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Samsunspor ile KF Shkendija arasındaki bu dev mücadele 26 Şubat 2026 Perşembe günü oynanacak. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nun ev sahipliği yapacağı karşılaşmanın başlama düdüğü saat 20.45’te çalacak. Mücadeleyi İtalyan hakem Simone Sozza yönetecek. Karşılaşma Türkiye’de şifresiz olarak TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Futbolseverler maçı televizyondan TRT 1 üzerinden izleyebilecekleri gibi, TRT’nin resmi dijital yayın platformu üzerinden de canlı olarak takip edebilecekler.

Temsilcimiz Samsunspor’a tur atlamak için her türlü galibiyet ve beraberlik yeterli olacak. Deplasman golü kuralının uygulanmadığı bu eşleşmede, konuk ekip Shkendija’nın maçı uzatmalara taşıyabilmesi için karşılaşmayı en az bir farkla önde tamamlaması gerekiyor. İki veya daha fazla farkla alınacak bir mağlubiyet durumunda ise temsilcimiz Avrupa defterini kapatacak. Avrupa kupalarındaki 20. maçına çıkacak olan Samsunspor, Marius Mouandilmadji’nin golüyle kazandığı avantajı koruyarak adını bir üst tura yazdırmak istiyor.

İLK 11'LER

Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Ntcham, Holse, Assoumou, Ndiaye, Mouandilmadji.

Shkendija: Gaye, Trumçi, Fetai, Meliqi, Webster, Islami, Zejnullai, Spahiu, Tamba, Latifi, Ndzengue Moubeti.