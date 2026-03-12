🔴 Samsunspor - Rayo Vallecano canlı izle! Samsunspor - Rayo Vallecano maçı hangi kanalda, saat kaçta?

UEFA Konferans Ligi son 16 turunda Samsunspor ile Rayo Vallecano karşı karşıya geliyor. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı’nda oynanan mücadelede temsilcimiz, İspanya’daki rövanş öncesi avantajlı bir skor elde etmeyi hedefliyor.

Karşılaşma 12 Mart Perşembe günü saat 20.45’te başlayacak. Rumen hakem Marian Barbu’nun yöneteceği mücadele TRT 1’den canlı yayınlanacak.

İLK 11’LER

Samsunspor: Okan, Yunus Emre, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Celil, Makoumbou, Mendes, Ntcham, Holse, Mouandilmadji.

Rayo Vallecano: Batalla, Ratiu, Lejeune, Felipe, Espino, Chavarria, Palazon, Ciss, Lopez, Akhomach, Garcia, Alemao.

SAMSUNSPOR’DA 4 EKSİK

Samsunspor’da UEFA listesine eklenmeyen Elayis Tavsan ve Yalçın Kayan statü gereği kadroda yer alamayacak.

Sakatlıkları devam eden Jaures Assoumou ve Bedirhan Çetin de karşılaşmada forma giyemeyecek.

Yaklaşık üç aydır takımdan uzak kalan Emre Kılınç, Tanguy Coulibaly ve Afonso Sousa’nın kadroda yer alıp almayacağına ise teknik direktör Thorsten Fink karar verecek.