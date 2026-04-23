🔴 Samsunspor - Trabzonspor canlı izle! Samsunspor - Trabzonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

SAMSUNSPOR - TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Samsunspor ile Trabzonspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçı bugün saat 18.45’te başlayacak. Mücadele Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanacak.

SAMSUNSPOR - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA ŞİFRESİZ Mİ?

Kritik Karadeniz derbisi, Ziraat Türkiye Kupası yayın hakları kapsamında A Spor kanalından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final aşaması tek maç eleme usulüne göre oynanmaktadır. Bu akşamki karşılaşmayı kazanan takım doğrudan yarı finale yükselecek, maçın rövanşı oynanmayacak.

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Edin Vişça ve Batagov, Samsunspor kafilesinde yer almadı ve bu akşamki maçta forma giyemeyecekler.

KAZANAN TAKIM YARI FİNALDE KİMİNLE EŞLEŞECEK?

Samsunspor - Trabzonspor eşleşmesinin galibi, yarı finalde Galatasaray'ı eleyerek tur atlayan Gençlerbirliği'nin rakibi olacak.