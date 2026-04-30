Sevdiğim Sensin 11. bölüm izle STAR TV | Sevdiğim Sensin son bölüm tek parça izle

SEVDİĞİM SENSİN 11. BÖLÜM

Karanlık saldırının ardından Civan yaşam savaşı verirken, diğerleri kurtulur. Yaşanan bu hadise, Nilüfer’in Civan’a karşı hislerini sorgulamasına neden olurken; Erkan ve Dicle’nin kaderi de bir kez daha birbirine kilitlenir.

Öte yandan Aldur ailesi, sadece saldırıyla değil, geçmişin gölgeleriyle de sarsılır. Fikret’i durduran büyük sır, ona geldiği noktada Erkan’ı yok etmesi değil, kazanması gerektiğini gösterir. Ancak yaşananlardan sonra bu hiç de kolay değildir.

Esat ise ailesinin başına gelenler nedeniyle Fikret’le yüzleşir. İnci, geçmişteki sır yüzünden ailesi Fikret’le her karşı karşıya geldiğinde gerilir. Bununla birlikte öğrendiği başka bir bilgiyle, özellikle Fatoş’a karşı harekete geçer.

Diğer yandan Aldur ailesi, medyanın acımasız sorularıyla karşı karşıya kalır. Olaylar farklı yönlere çekilir. Bu durum, Dicle’nin yeni bir karar almasına neden olur. Kalbinin en derininde bu kararı uygulamak için harekete geçer ve bunu Erkan’dan gizler. Sevdiği adamı mutlu etmek için bu kararı almış olsa da Erkan gerçeği öğrenir ve büyük bir acı yaşar.

İnci ise Dicle’ye karşı başka planların peşindedir. Esat’la evlilik yıl dönümleri için düzenlediği yemeğe herkesi davet eder. Görünen amacı, çevreye karşı imajını düzeltmektir. Ancak bu yemeğin merkezinde, herkesten gizlediği ve Dicle’ye haddini bildirmek için kurduğu büyük bir oyun vardır. Ne var ki bu oyun her şeyi alt üst eder ve Erkan’ı büyük bir itirafın eşiğine getirir.

SEVDİĞİM SENSİN 11. BÖLÜM İZLE

Dizinin yeni bölümünü kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler, yayıncı kuruluşun resmi internet sitesi ve dijital platformları üzerinden 11. bölümü HD kalitesinde takip edebilirler.