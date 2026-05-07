Sevdiğim Sensin 12 bölüm izle STAR TV | Sevdiğim Sensin yeni bölüm tek parça izle

Star TV’nin sevilen dizisi Sevdiğim Sensin 12. bölümüyle izleyiciyi ekrana kilitledi. Erkan’ın büyük itirafı Dicle’nin öfkesini dindirmeye yetmezken, Dicle’yi hayata bağlayan haber "kuzu"sundan geldi. İşte Sevdiğim Sensin 12. bölüm özeti ve Star TV tek parça, full HD izleme linki

Star TV’de her Perşembe yayınlanan ve başrollerini Aytaç Şaşmaz ile Helin Kandemir’in paylaştığı Sevdiğim Sensin, bu hafta gelişmelere sahne oldu. Erkan’ın aşk itirafı sonrası Dicle’nin kararı ne olacak? Burçin’in yeni hamlesi dengeleri nasıl değiştirecek? İşte merak edilen tüm detaylar...

Erkan, Dicle’ye karşı olan hislerini sonunda açıkça dile getirir. Ancak bu itiraf, kalbi paramparça olan Dicle için yeterli değildir. Erkan’ın geçmişteki hataları ve yaşanan güven kırıklığı, Dicle’yi boşanma konusunda daha da kararlı hale getirir. Dicle için artık geri dönüş yoktur; o kendi hayatını yaşamak ve özgürlüğüne kavuşmak istemektedir.

Dicle’yi içine düştüğü derin karanlıktan ve öfkeden çekip çıkaran tek şey, "kuzu"sunun hayatta olduğunu öğrenmesi olur. Bu mucizevi haber Dicle için yeni bir umut ışığı yaksa da, Erkan ile olan sorunlarını çözmeye yetmez. Çocuğuna kavuşma hayali kuran Dicle, bir yandan da hukuki engellerle savaşmak zorundadır.

Dicle’nin boşanma konusundaki kararlılığını fark eden Burçin, strateji değiştirir. Dicle’nin yanındaymış gibi görünerek sinsi bir planı devreye sokar. Hukuki süreçte Dicle’ye destek sözü veren Burçin, aslında Dicle’nin elindeki "büyük kozu" ele geçirme peşindedir. Burçin’in bu hamlesi, Dicle’yi beklemediği bir tehlikenin tam ortasına atacaktır.

