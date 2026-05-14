Sevdiğim Sensin 13 bölüm izle STAR TV | Sevdiğim Sensin yeni bölüm tek parça izle

Sevdiğim Sensin 13. Bölüm Konusu

Kadir'in aşk itirafıyla sarsılan Erkan, öfkesine yenik düşerken; Dicle'nin karşısına çıkan video her şeyi altüst eder. Gördükleriyle yıkılan Dicle, kalbiyle gerçekler arasında sıkışıp kalırken, Erkan videonun gerçek olmadığı konusunda Dicle'yi ikna etmek için çözüm aramaya çalışır.

Burçin, kötü niyetinin dönüp dolaşıp kendisini bulacağından habersiz bir şekilde masum rolü oynarken, Tahir'le sakladıkları sırrın ortaya çıkması ona hayatının dersini verir.

Ferman ise elindeki yeni kozlarla köşkte herkesin düzenini bozmaya devam ederken, giriştiği yeni plan Nilüfer ve Civan üzerinde etkili olur.

Erkan, Dicle'yi ikna etmeye çalışırken bir yandan da Burçin konusunda önlem alması gerektiğine inanır ve Hamdi'nin karşısına çıkar. Fakat Hamdi'nin öğrendiği başka bir bilgi, onu Aldurlar'a karşı atağa geçirir.

Aileler arasında yaşanan büyük hesaplaşmada, Inci'nin yaptığı bir hamle geri dönüşü olmayan bir felaketin ilk halkası olur.

Dicle'nin, Ferman'ın kurduğu yeni plandan haberdar olması ise onu harekete geçirir. Bugüne kadar herkesin korumaya çalıştığı Dicle, bu kez başkalarını korumaya çalışır. Ancak işler ters gider ve Dicle, hayatıyla ilgili büyük bir sırrı beklenmedik bir kişi aracılığıyla öğrenir.