Sevdiğim Sensin 3 bölüm izle STAR TV | Sevdiğim Sensin son bölüm tek parça izle

Sevdiğim Sensin, 3. bölümüyle ekranlara geldi. Yeni bölümde karakterler arasındaki ilişkiler daha da karmaşık bir hal alırken, alınan kararlar ilerleyen bölümlere dair önemli ipuçları verdi.

Başrollerini Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir’in paylaştığı dizi, dramatik sahneleri ve aile içi gerilimi artıran gelişmeleriyle dikkat çekti. Dizi, Star TV ekranlarında yayınlanıyor.

SEVDİĞİM SENSİN 3. BÖLÜM İZLE

Sevdiğim Sensin’in son bölümünü izlemek isteyenler, diziyi Star TV’nin resmi internet sitesi üzerinden takip edebiliyor:

https://www.startv.com.tr/dizi/sevdigim-sensin

3. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Erkan, hem kendi hayatını hem de Dicle’nin hayatını kurtarmak için Ferman’la bir pazarlığa oturmak zorunda kalır. Bu pazarlık sonucunda Dicle’yi de yanına alarak köşke döner. Ancak köşkte onları bekleyen sürprizler vardır.

Civan, abi kimliğini gizleyerek Ferman’ın gözcülüğünü yapabilmek amacıyla şoför olarak köşke sızar. Amacı, Dicle ile Erkan’ın evliliğinin sona ermesine karşı hamle yapmaktır.

Esat ve İnci ise kurdukları plan doğrultusunda oğullarının köşke dönmesinden memnundur. Dicle, köşk yaşamına uyum sağlamaya çalışsa da burada da çeşitli engellerle karşılaşır. En büyük engel ise onu istemeyen İnci ve planlarıdır.

Aldur Ailesi, Dicle ile Erkan’ın boşanması için hazırlıklara başlar ancak sürecin düşündükleri kadar kolay olmayacağını anlar. Evliliğin bitmesi için farklı adımlar atılırken, Erkan bir yanda Dicle’yle boşanma süreci, diğer yanda Burçin’le hızla ilerleyen nişan hazırlıkları arasında sıkışır.

Boşanma meselesini başından beri Dicle’ye açıkça anlatamayan Erkan, gönlü istemese de başka bir yönteme başvurur. Bu yöntemin Dicle ve abileri tarafından öğrenilmeyeceğini düşünür. Ancak gelişmeler, Dicle’yi duygusal anlamda büyük bir yıkıma sürükler. Bu durum Erkan’ı da Burçin’le bambaşka bir noktaya taşır.

Sevdiğim Sensin dizisinin yeni bölümü, hikâyede geri dönülmesi zor bir sürecin başladığını gösteriyor. İzleyiciler şimdiden 4. bölümde yaşanacak gelişmeleri merak ediyor.