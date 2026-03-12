Sevdiğim Sensin 5 bölüm izle STAR TV | Sevdiğim Sensin son bölüm tek parça izle

STAR TV’nin dikkat çeken yapımlarından “Sevdiğim Sensin”, yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Dizinin 5. bölümünde Dicle, Kadir ve Erkan arasında yaşanan gelişmeler hikâyenin seyrini değiştiriyor.

Dicle ve Kadir’in evlilik kararını öğrenen Erkan, sebebini adlandıramadığı bir huzursuzlukla ilk kez Dicle konusunda kendini sorgulamaya başlar. Hislerini henüz tam olarak anlamlandıramasa da sürekli Dicle’nin peşindedir ve ondan bir açıklama bekler.

Aynı zamanda Kadir’in bu kararı hangi sebeple aldığını bilmemesi ve kararın kendisinden bağımsız alınmış olması da Erkan’ın içini kemiren bir başka meseledir.

Ancak bu kez Dicle kararlıdır ve Erkan’a yüz vermez. Erkan ise Dicle’yle eski yakınlıklarını yeniden kurabilmek için çabalar ve onun kalbini yeniden kazanmak ister.

Aile içinde dost gibi görünüp aslında kendi çıkarları doğrultusunda akıl veren birinin yönlendirmesiyle Dicle, kendi ayakları üzerinde durmaya karar verir ve şirkette işe başlar. Okuma yazmasını geliştirmenin yanı sıra iş hayatını da öğrenmeye başlar.

Dicle, ilk kez giyimini değiştirerek kendine yeni bir kimlik inşa etmeye adım atar. Erkan’ın bıraktığı kalp kırıklıklarıyla mücadele ederken bir yandan da hayatını yeniden kurma umudunu taşır.

Öte yandan Dicle’nin Kadir’le evlilik kararını öğrenen abilerinin öfkesi giderek büyür. Özellikle Ferman’ın, Aldur ailesinin büyük düşmanı Fikret’le kurduğu karanlık plan, herkesin hayatını altüst edecek gelişmelere yol açacaktır.

“Sevdiğim Sensin” yeni bölümüyle saat 20.00’de STAR TV’de izleyiciyle buluşacak.