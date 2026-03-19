Sevdiğim Sensin 6 bölüm izle STAR TV | Sevdiğim Sensin son bölüm tek parça izle

Sevdiğim Sensin dizisi yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Heyecanın giderek arttığı yapımda 6. bölüm öncesi yayın bilgileri ve bölümde yaşanacak gelişmeler merak konusu oldu.

SEVDİĞİM SENSİN 6. BÖLÜM NEREDEN İZLENİR?

Dizi televizyon üzerinden Star TV kanalından canlı olarak izlenebilecek. Ayrıca kanalın dijital platformları üzerinden de takip edilebilecek.

SEVDİĞİM SENSİN 6. BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sevdiğim Sensin dizisinin 6. bölümü 19 Mart Perşembe günü saat 20.00’de yayınlanacak.

6. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Erkan, Kadir'in vurulduğu haberini alır almaz öfkeyle Ferman'ın gönderdiği konuma doğru yola çıkar. Dicle ise yaşananların kendi yüzünden olduğunu düşünerek Erkan'ı yalnız bırakmak istemez. Tüm engellemelerine rağmen ona karşı koyar ve tehlikeyi göze alarak birlikte giderler.

Fikret'in mekânında ölümle burun buruna gelen Kadir'i, Fikret ve Ferman kolay kolay teslim etmeye niyetli değildir. Asıl planları çok daha büyüktür. Erkan'ın Kadir'i alabilmesi için öne sürülen şartlar ve yöneltilen tehditler doğrudan Aldur ailesini hedef alır.

Gecenin sonunda Erkan iki cephede birden sıkışır: Bir yanda ailesinin itibarı, diğer yanda Kadir'in hayatı vardır. İkisini de kaybetmek istemeyen Erkan, stratejik bir oyun kurmak zorunda kalır.

Dicle ise yaşananların ağırlığı altında ezilir. Başına gelenleri sorguladığında tek bir sonuca varır: Başkalarına zarar gelmemesi için kaderini kendi ellerine almak zorundadır. Ancak bunu nasıl yapacaktır?

Bu süreçte Burçin, Dicle'ye destek olur gibi görünür. Asıl amacı ise Erkan'ın Dicle'ye olan hislerini ortaya çıkarmaktır. Dost maskesi altında kurduğu tehlikeli planlardan biri ters teper ve büyük bir faciaya yol açar.