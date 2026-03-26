Sevdiğim Sensin 7. bölüm izle STAR TV | Sevdiğim Sensin son bölüm tek parça full HD izle

Sevdiğim Sensin, 7. bölümüyle Star TV ekranlarında izleyici karşısına çıktı. Yeni bölümde karakterler arasındaki gerilim artarken, hikâyede dikkat çeken kırılmalar yaşandı. Dizinin son bölümünü kaçıran izleyiciler ise “Sevdiğim Sensin 7. bölüm izle” aramasıyla yayın bilgilerini araştırıyor.

7. BÖLÜM ÖZETİ

Kazanın ardından Aldur ailesi hastanede büyük bir krizle karşı karşıya kalır. Dicle kazadan hafif sıyrıklarla kurtulurken, Burçin'in durumu belirsizliğini korur. Kazanın arkasındaki ismin Ferman olduğunun ortaya çıkmasıyla birlikte gerilim daha da yükselir.

Ailedeki herkes Dicle’yi suçlarken, Dicle yaşananlardan dolayı kendini sorumlu hisseder. Buna rağmen en büyük dileği Burçin’in hayatta kalmasıdır. Yaşananların ardından Dicle, Aldur Yaşam Merkezi’nde kalmaya karar verir.

Erkan ise bir yandan hastanedeki süreci yönetirken diğer yandan Dicle’nin güvenliğini sağlamak için önlemler alır. Öte yandan kaçacak yeri kalmayan Ferman, gizlice Aldur Köşkü’ne sızar. Bu durumdan yalnızca Civan haberdardır.

Burçin’in hayata tutunmasıyla birlikte dengeler yeniden değişir. İyileşme sürecini köşkte geçirmek isteyen Burçin’in gelişi, Dicle ile arasındaki gerilimi daha da artırır.

Bir hafta boyunca herkes yaklaşan boşanma gününe hazırlanırken, Erkan’ın duyguları giderek karmaşıklaşır. Dicle ise yaşananların ardından bir veda duygusuna sürüklenir.

Boşanma davasının görüldüğü gün yaşanan beklenmedik gelişmeler ise herkesi şaşkına çevirir.

SEVDİĞİM SENSİN 7. BÖLÜM CANLI İZLE

Dizinin yeni bölümü Star TV ekranlarında yayınlandı.

https://www.startv.com.tr/dizi/sevdigim-sensin