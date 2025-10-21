Sırrı Sakık Ulusal Kanal'a konuştu: Meclis konuşması tartışmalarına yanıt verdi

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yaptığı konuşma sonrası gündemin merkezine oturan DEM Parti Milletvekili Sırrı Sakık, tartışmalara neden olan ifadelerine açıklık getirdi. Ulusal Kanal’da yayınlanan Fikir Meydanı programında konuşan Sakık, hem kendisine yöneltilen suçlamalara hem de Türkiye’nin barış sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Program sunucusu Adnan Türkkan’ın, “Meclis’te yaptığınız konuşmada cumhuriyeti kurucu kadroları hedef aldığınız yönünde eleştiriler var, ne söylemek istersiniz?” sorusu üzerine Sakık, eleştirileri net bir dille reddetti. “Ben Türkiye halkının değerlerine asla bir saygısızlık etmem. Türklerin değer verdiği değerlere saygısızlığı kabul etmem. Kürt’ün değerlerine de hakaret edildiğinde buna da müsaade etmeyeceğimi açık net bir şekilde söyledim.” dedi.

Sakık, siyaset hayatında sık sık hedef gösterildiğini belirterek, “Ben siyasette 40 yıldır varım ama her gün linç ediliyoruz. Son 10 yıldır ekranlarda ölümle tehdit ediliyoruz. Bizi aylardır linç edenler ve her gün bize hakaret edenlere söylüyorum. Yani götürüp getirip Mustafa Kemal’e bağlamayı anlamakta zorluk çekiyorum.” ifadelerini kullandı.

“MUSTAFA KEMAL’İ REFERANS OLARAK VERİRİM”

Sakık, özellikle “Asıl alçaklık, ülkeyi birlikte kurduktan sonra Kürt’ü yok saymaktır” sözlerinin Atatürk’e yönelik olduğu iddialarına da açıklık getirdi. "Benim bütün konuşmalarımda, meclisteki bütün konuşmalarımı alın. Ben Mustafa Kemal’i hep referans olarak veririm. 1921’leri referans olarak veririm. Ben Mustafa Kemal’in mecliste yaptığı bütün konuşmaları referans olarak veririm. Kürt, Kürdistan milletvekilleri. Ben böyle bir siyasetçiyim. Ben Mustafa Kemal’i falan kastetmedim. Açık net olarak söylüyorum." dedi.

Sakık, Cumhuriyet’in kuruluşundan sonra yaşanan süreci eleştirerek, "Cumhuriyetin kuruluşundan sonra bazı aktörlerin Mustafa Kemal’i de nasıl ekarte ettiklerini bütün Türkiye halkları da biliyor. Ama neden Mustafa Kemal’e doğru götürüyorlar? Çünkü ellerinde hiçbir done yok. Siyaset yapacakları bir şey yok." ifadelerini kullandı.

“IRKÇI VE MİLLİYETÇİ KESİMLER BU SÜRECİ BALTALAMAK İSTİYOR”

Sakık, Meclis’te yaptığı konuşma sonrası özellikle bazı siyasi çevreler tarafından hedef alındığını dile getirdi. “Bu ülkenin ırkçı, milliyetçi kesimleri kim bunlar? Fazla uzağa gitmeye gerek yok. Zafer Partisi, İYİ Parti. Ellerinde hiçbir şey yok. Bu süreci baltalamak istiyorlar.” ifadelerini kullandı. Yıllardır barıştan yana mücadele verdiğini vurgulayan Sakık, “Söylemim sert olmuş olabilir ama bunu barış karşıtı olarak göstermek bu ülkede barışa yapılabilecek en büyük haksızlıktır.” dedi.

“MUSTAFA KEMAL’İN ASKERLERİYLE İLGİLİ SÖZLERİM ÇARPITILDI”

Sırrı Sakık, geçmişte yaşanan saldırılara ilişkin de dikkat çekici açıklamalarda bulundu. "Bakın Mustafa Kemal’in askerleriyle ilgili bir grup, Türkiye’nin dört bir tarafında 430 tane il, ilçe teşkilatımızı ateşe verdiler. 67 tane insanı öldürdüler. Ve bunlar her baskın düzenledikleri yerde “Biz Mustafa Kemal’in askerleriyiz” diyorlardı. Ben bunlarla ilgili söyledim ve sonrası yargıya intikal etti. Yerel mahkemeden Yargıtay’a kadar birkaç dava açıldı. Hepsinden beraat ettim. Mustafa Kemal’e buradan asla bir hakaret yok ama ekranlar o kadar bize kapalı ki, tek taraflı bir bilgilendirme yapılıyor." diye konuştu.

Sakık, Kürtlere yönelik düşmanlık politikalarına sert tepki gösterdi. "Sözüm ona muhalif olan medya çıkıp ekrandan bizi ölümle tehdit ediyor. Arıyoruz, bağlantı kuramıyoruz. Sonrası dönüyorlar. Biz ülkenin muhalifleriyiz. “Ne muhalifisiniz ya? Siz gerçekten Kürt düşmanısınız. Bütün sorun bu.” Kürtlere düşmanlık yapılıyor. Mecliste de yapılan bu. Benim cevabım da budur." dedi.

“40 YILDIR BEDEL ÖDEDİM, TEK DERDİM BARIŞ”

DEM Parti milletvekili, siyaset hayatı boyunca ağır bedeller ödediğini belirterek, "40 yıldır siyasetteyim. Ailemden bedel ödemediğim kimse yok. Abim, kardeşim, kız kardeşim, yeğenlerim… Onlarca insanı kaybetmişim ve en çok parlamentoda barış isteyen siyasetçiyim. Yani benim hiçbir talebim yok. Yalnızca bu topraklarda barış olsun, ömrüm bir gün olsun diyen bir siyasetçiyim. Bütün Türkiye halkı da beni böyle biliyor. Zindandan tutun yaralanmaya; yani Vedat Aydın olayında ağır yaralıydım. Ölümden döndüm. Böyle bir gelenekten geliyorum. Ama ben bu ülkenin değerlerine asla saygısızlık etmem ve ettirtmem de. Bunu böyle bilmeniz gerekir." ifadelerini kullandı.

Sakık, barışın kalıcı hale gelmesi için yapılması gerekenleri de sıraladı: "Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ’ın kararları hem AİHM hem Anayasa Mahkemesi’nin bu konuda kararları var. Bunu hayata geçirin. Yani barış sürecine büyük bir katkısı olur. Bunlarla ilgili de küçük adım atılmıyor. Siz halkın iradesini gasp etmişsiniz, kayyum atamışsınız. Bir adım atın. Kayyumları alın. Yerine seçilmiş olanları alın. Yerine halkın temsilcilerini yapın. Ama bunları da yapmıyorsunuz. Bakın 11. yargı paketi geldi parlamentoya. İçinde hiçbir şey yok. Böylesine önemli bir süreçten geçerken hiçbir şey yapmadan çok şey yapıyormuş gibi bir süreç yaşıyoruz. . Daha somut adımlar atın. Bu parlamento bunun için var. Bu 40 yıllık kavgayı sonlandıracaksanız somut adımlara ihtiyaç var. Yani birbirimizi ötekileştirerek, birbirimizi düşmanlaştırarak da bir yere gidemeyeceğimizi hayat hepimize gösterdi." dedi.

Konuşmasının sonunda Sakık, Türkiye’deki tüm kesimlere çağrıda bulundu: “Bu topraklarda barış olacaksa siz de biz de, Türkiye’nin 86 milyonu da mutlu olacak. Söylemek istediğim de bu.” dedi.