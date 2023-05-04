"Sizi o listelere Öcalan yazdı" - İşin Aslı - 3 Mayıs 2023

Prof. Dr. Emin Gürses, TİP Genel Başkanı Erkan Baş'ın ve TİP Milletvekili Ahmet Şık'ın PKK desteğiyle seçimlere katıldığını belirtti. Gürses, Baş ve Şık'a, "Sizi o listelere Öcalan yazdı" ifadelerini kullandı.

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Prof. Dr. Emin Gürses, Ulusal Kanal ekranlarında İşin Aslı programında gündemi değerlendirdi. Gürses, seçim sürecine ilişkin fikirlerini ifade etti. Gürses, Türkiye'nin zengin bir ülke olduğunu belirterek, "sadece planlama eksik" ifadelerini kullandı.

Gürses, Türkiye'de planlamanın sadece üretim için değil, konut sorunu için de çözüm olduğunu belirterek şöyle konuştu:

- Fazla akıllı olmaya gerek yok. Yeni mezun şehircilik okumuş öğrencileri alsan derler ki, "Önce altyapıyı yapalım sonra binayı yaparız." Biz önce binaları yapıyoruz sonra nereden altyapı yapacağımızı düşünüyoruz.

Prof. Dr. Emin Gürses, Ahmet Şık'ın HDP ile ilgili açıklamaları ve sonrasında özür dilemesini de değerlendirdi. Gürses, Ahmet Şık ve Erkan Baş'a "Sizi o listelere Öcalan yazdı" ifadelerini kullandı.

Gürses, Türkiye ve NATO ilişlileri hakkında değerlendirmelerde bulundu. Gürses, Türkiye'nin kağıt üstünde NATO üyesi olduğunu gerçek durumun böyle olmadığını ifade etti. Gürses ayrıca, "NATO savunma örgütü değildir, NATO ABD'nin saldırı örgütüdür" dedi.

Gürses, Türkiye-Suriye-Rusya-İran dörtlü zirvesini olumlu bulduğunu aktardı. Gürses, "Komşuların olabildiğince yakınlaşmasında fayda var" ifadelerini kullandı.

Gürses, Ukrayna'nın İHA'larla Putin'e saldırı girişiminde bulunmasının devamın geleceğini belirtti.

# İşin Aslı # işin aslı # prof. dr. emin gürses # Kıvanç Özdal # erkan baş # Ahmet Şık

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