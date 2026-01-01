Survivor 2026 ilk bölüm izle | TV8 son bölüm full HD tek parça canlı

TV8’in fenomen yarışması Survivor, 2026 sezonuyla izleyici karşısına çıkıyor. “Survivor 2026 ne zaman başlayacak?”, “İlk bölüm saat kaçta yayınlanacak?” ve “Kimler yarışacak?” soruları yarışmanın takipçileri tarafından merak ediliyordu. Acun Ilıcalı’nın yaptığı duyuruyla yeni sezonun yayın tarihi ve yarışmacı kadrosu netleşti.

Survivor 2026 bu akşam (1 Ocak 2026 Çarşamba) saat 20.00’de TV8 ekranlarında yayınlanacak. Yarışmada Ünlüler – Gönüllüler formatı bu yıl da devam edecek.

ÜNLÜLER TAKIMI

Survivor 2026 Ünlüler kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Keremcem, Meryem Boz, Serhan Onat, Selen Görgüzel, Mert Nobre, Dilan Çıtak, Seren Ay Çetin, Murat Arkın, Deniz Çatalbaş ve Bayhan.

GÖNÜLLÜLER TAKIMI

Gönüllüler takımında ise Engincan Tura, Eren Semerci, Erkan Bilben, Onur Alp Çam, Ramazan Sarı, Lina Hourich, Gözde Bozkurt, Nisanur Güler ve Başak Cücü bulunuyor.

Her yıl olduğu gibi bu sezonda da zorlu parkurlar, yüksek tempo ve rekabetin ekranlara yansıması bekleniyor. Survivor 2026, akşam kuşağında TV8 ekranlarında yayınlanmaya devam edecek.

