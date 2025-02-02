Survivor izle! 2 Şubat 2025 Pazar

TV8 Survivor All Star, Survivor Panorama, Survivor Ekstra, Masterchef Türkiye gibi programlarla seyircilerinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Survivor 2025 ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. İşte tv8 frekans bilgileri, TV8 canlı izle linki...

Sude İnak Sude İnak
Survivor izle! 2 Şubat 2025 Pazar
Yayınlanma:

Acun Ilıcalı'nın yapımcılığında yayınlanan Survivor, bu sene All Star - Gönüllüler formatıyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor. 2 Şubat 2025 Pazar günü Survivor için nefesler bir kere daha tutuldu. İşte TV8 Survivor 2025 canlı izle yayın linki...

SURVİVOR 2025 HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANIYOR?

Ekranların sürekli yarışma programlarından biri olan Survivor 2025 Acun Ilıcalı'nın sunumuyla saat 20:00'de TV8 ekranlarında yayınlanıyor. Aşağıdaki link üzerinden Survivor programından izleyebilirsiniz.

https://www.tv8.com.tr/canli-yayin

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