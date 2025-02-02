Survivor izle! 2 Şubat 2025 Pazar

Acun Ilıcalı'nın yapımcılığında yayınlanan Survivor, bu sene All Star - Gönüllüler formatıyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor. 2 Şubat 2025 Pazar günü Survivor için nefesler bir kere daha tutuldu. İşte TV8 Survivor 2025 canlı izle yayın linki...

SURVİVOR 2025 HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANIYOR?

Ekranların sürekli yarışma programlarından biri olan Survivor 2025 Acun Ilıcalı'nın sunumuyla saat 20:00'de TV8 ekranlarında yayınlanıyor. Aşağıdaki link üzerinden Survivor programından izleyebilirsiniz.

https://www.tv8.com.tr/canli-yayin