Taşacak Bu Deniz 11. Bölüm Fragmanı İzle: "Adil Koçari'yi ben ihbar ettim!” Yeni bölümde neler olacak?

TAŞACAK BU DENİZ 11. BÖLÜM FRAGMANI İZLEYİCİLERİ ŞOK ETTİ

TRT 1 ekranlarında büyük ilgi gören Taşacak Bu Deniz dizisi, heyecan dolu 10. bölümün hemen ardından yayınlanan 11. bölüm fragmanıyla sosyal medyanın gündemine oturdu. Özellikle Esme ve Eleni arasında ortaya çıkan anne-kız gerçeği, hikâyeyi bambaşka bir noktaya taşıdı.

10. BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Son bölümde tansiyon tavan yapmıştı:

Koçari ile Furtuna arasındaki çatışma, Adil'in konağı patlatmasıyla büyük bir krize dönüştü.

Patlamanın ortasında kalan Esme ölümden dönerken, uzun zamandır aradığı kızı Eleni'ye kavuştu.

Esme, bir yandan Furtunalarla hesaplaşırken, diğer yandan Eleni'nin kendisine "Anne", Adil'e ise "Baba" deyip demeyeceği sorusuna odaklandı.

YENİ BÖLÜM İPUÇLARI: ŞERİF'İN ACIMASIZ HAMLESİ

TRT 1'in izleyicileri ekran başına kilitleyen dizisi Taşacak Bu Deniz'in 11. bölüm fragmanı, hikâyede tansiyonu en üst seviyeye taşıyan yeni detaylar içeriyor. Esme'nin patlamadan kurtularak kızı Eleni'ye kavuşmasının hemen ardından, Koçari ailesini parçalayacak bir tehdit ortaya çıkıyor.

Daha önce Esme'yi kaçırarak Koçari cephesini alarma geçiren Şerif, bu kez acımasız hamlesini daha da ileri taşıyor. Hapse düşen Adil'in üzerine cinayet suçunu yıkmakla tehdit eden Şerif, bu kozu kullanarak Esme'yi hayatının en zor kararıyla karşı karşıya bırakıyor.

TAŞACAK BU DENİZ 11. BÖLÜM FRAGMANI LİNKİ

Taşacak Bu Deniz'in 11. bölüm fragmanını izlemek için aşağıdaki resmi linki kullanabilirsiniz:

https://www.trt1.com.tr/diziler/tasacak-bu-deniz/fragman