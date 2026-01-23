Taşacak Bu Deniz 15. bölüm izle TRT 1 | Taşacak Bu Deniz son bölüm tek parça full HD izle
TRT 1’in sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz, 15. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Yeni bölümde Furtuna Konağı’ndaki gerilim tırmanırken, Esme ve Eleni için kritik gelişmeler yaşanıyor.
TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Taşacak Bu Deniz, 23 Ocak Cuma akşamı yayınlanacak yeni bölümüyle hikâyede tansiyonu zirveye taşıyor... (Video)
Adil Koçari’nin Esme’nin elini tutmasıyla başlayan kriz, Furtuna Konağı’nda geri dönülmez bir noktaya taşınıyor. Şerif Furtuna’nın öfkesi kontrolden çıkarken, konağın içinde dengeler tamamen değişiyor.
Şerif Furtuna, Esme’yi konağa hapsederken kızının onunla görüşmesini yasaklıyor. Aynı dakikalarda Eleni ise emniyette sorguya alınıyor. İki genç kadın da farklı yerlerde, aynı kaderin ağırlığıyla mücadele ediyor.
Furtuna ve Koçari aileleri arasındaki çatışma büyürken, herkes kendi cephesinde yeni hamleler yapmaya hazırlanıyor. Olaylar yalnızca bireyleri değil, tüm aile düzenini sarsacak bir noktaya ulaşıyor.