Taşacak Bu Deniz 18. bölüm izle TRT 1 | Taşacak Bu Deniz son bölüm tek parça izle

Taşacak Bu Deniz bu akşam TRT 1’de 18. bölümüyle ekrana geliyor. Yeni bölüm öncesi izleyiciler “Taşacak Bu Deniz 18. bölüm izle” ekranını araştırıyor. Eleni’nin kararı, Şerif’in hamlesi ve Oruç’un krizi bölümün seyrini değiştirecek.

Taşacak Bu Deniz 18. bölüm izle TRT 1 | Taşacak Bu Deniz son bölüm tek parça izle
Yayınlanma:

TRT 1 ekranlarının Karadeniz rüzgarı estiren dizisi Taşacak Bu Deniz, bu akşam yayınlanacak olan 18. bölümüyle izleyiciyle buluşuyor. Eleni'nin gerçeklerle yüzleşme kararı, Şerif'in intikam planı ve Oruç'un duygusal savaşı, bu haftaki bölüme damga vuracak.

Taşacak Bu Deniz, 13 Şubat 2026 Cuma akşamı saat 20.00’de yeni bölümüyle TRT 1’de ekrana gelecek. Geçtiğimiz hafta Eleni ve Adil arasındaki gerilim tırmanırken, bu hafta karakterlerin hayatında geri dönülemez değişimlerin kapısı aralanıyor.

TAŞACAK BU DENİZ 18. BÖLÜM İZLE

TRT 1 ile takip edilen dizinin yeni bölümü yayımlandığında aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz:

https://www.trt1.com.tr/diziler/tasacak-bu-deniz 

TAŞACAK BU DENİZ 18. BÖLÜM ÖZETİ

Adil ve Esme ile kurduğu hayal dünyası sarsılan Eleni, gerçeklerle yüzleşmeye karar verir ve hayatında önemli bir değişimin eşiğine gelir. Bu adım, hem Esme'nin hem de Adil'in kendilerini sorgulamalarına neden olur. Diğer yandan Esme Oruç'a hesap sorar.

Amirum Dayı, Adil'e bir sürü eş adayı sunar ama Adil her adaya bir bahane bulur ve silahın peşine düşer. Bu arada Esme, herkesi sarsacak büyük bir karar alır ve sonunda uygular.

Fadime ve İso, silaha yaklaştıkça, Şerif hapse girdiğinde boşanacakları gerçeğiyle de yüzleşirler. Şirin Furtuna'nın düzenlediği aile kahvaltısında, düşman çocukları olmanın ne demek olduğunu anlarlar.

Oruç, bir yandan Eleni'ye karşı artık direnemediği duygularıyla savaşırken, diğer yandan da başkan olarak ailedeki ve fabrikadaki krizlerle yüzleşir. Zarife'nin Eleni ile evlilik konusundaki baskısı da dayanılmaz hale gelir.

Hem Esme'yi hem başkanlığı kaybeden Şerif ise kontrolden çıkar. Adil'in silahını cesedin yanına gömdürüp polise ihbar eder. Şimdi herkes için oyunun sonu gelmiştir.

Gören kovaya sarıldı: Bodrum'da asfalttan balık topladılarGören kovaya sarıldı: Bodrum'da asfalttan balık topladılarYurt
taşacak bu deniz dizi izle
Günün Manşetleri
“Kuzeydoğu Suriye kararı yanlış ve art niyetli”
Furkan Apartmanı davasında karar...
Cumhurbaşkanı Erdoğan Boğaziçi Üniversitesi Yurt Açılış Töreni’nde
4.6 milyar liralık uyuşturucu ve ilaç ele geçirildi
300 milyon liralık mal varlığına el konuldu
Dolandırıcılara GSM hattı sağlamışlar!
93 vergi müfettişi gözaltına alındı
12 ilde organize suç örgütlerine jandarma darbesi
Aynı evde bir kadın daha öldürülmüş!
Zeydan Karalar ve 5 kişi hakkında karar çıktı
Çok Okunanlar
Hangi banka ne kadar faiz veriyor? Hangi banka ne kadar faiz veriyor?
Akaryakıt fiyatlarında son durum Akaryakıt fiyatlarında son durum
Yarın elektrikler 9’dan itibaren kesilecek: Kesinti listesi açıklandı Yarın elektrikler 9’dan itibaren kesilecek: Kesinti listesi açıklandı
13 Şubat 2026 altın fiyatları 13 Şubat 2026 altın fiyatları
14 Şubat kar yağacak iller belli oldu: Listede 9 şehir var! 14 Şubat kar yağacak iller belli oldu: Listede 9 şehir var!