Taşacak Bu Deniz 18. bölüm izle TRT 1 | Taşacak Bu Deniz son bölüm tek parça izle

TRT 1 ekranlarının Karadeniz rüzgarı estiren dizisi Taşacak Bu Deniz, bu akşam yayınlanacak olan 18. bölümüyle izleyiciyle buluşuyor. Eleni'nin gerçeklerle yüzleşme kararı, Şerif'in intikam planı ve Oruç'un duygusal savaşı, bu haftaki bölüme damga vuracak.

Taşacak Bu Deniz, 13 Şubat 2026 Cuma akşamı saat 20.00’de yeni bölümüyle TRT 1’de ekrana gelecek. Geçtiğimiz hafta Eleni ve Adil arasındaki gerilim tırmanırken, bu hafta karakterlerin hayatında geri dönülemez değişimlerin kapısı aralanıyor.

TAŞACAK BU DENİZ 18. BÖLÜM İZLE

TRT 1 ile takip edilen dizinin yeni bölümü yayımlandığında aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz:

https://www.trt1.com.tr/diziler/tasacak-bu-deniz

TAŞACAK BU DENİZ 18. BÖLÜM ÖZETİ

Adil ve Esme ile kurduğu hayal dünyası sarsılan Eleni, gerçeklerle yüzleşmeye karar verir ve hayatında önemli bir değişimin eşiğine gelir. Bu adım, hem Esme'nin hem de Adil'in kendilerini sorgulamalarına neden olur. Diğer yandan Esme Oruç'a hesap sorar.

Amirum Dayı, Adil'e bir sürü eş adayı sunar ama Adil her adaya bir bahane bulur ve silahın peşine düşer. Bu arada Esme, herkesi sarsacak büyük bir karar alır ve sonunda uygular.

Fadime ve İso, silaha yaklaştıkça, Şerif hapse girdiğinde boşanacakları gerçeğiyle de yüzleşirler. Şirin Furtuna'nın düzenlediği aile kahvaltısında, düşman çocukları olmanın ne demek olduğunu anlarlar.

Oruç, bir yandan Eleni'ye karşı artık direnemediği duygularıyla savaşırken, diğer yandan da başkan olarak ailedeki ve fabrikadaki krizlerle yüzleşir. Zarife'nin Eleni ile evlilik konusundaki baskısı da dayanılmaz hale gelir.

Hem Esme'yi hem başkanlığı kaybeden Şerif ise kontrolden çıkar. Adil'in silahını cesedin yanına gömdürüp polise ihbar eder. Şimdi herkes için oyunun sonu gelmiştir.