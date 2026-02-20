🔴 TAŞACAK BU DENİZ 19. BÖLÜM İZLE | TRT 1 DİZİ İZLE

Esme’nin kayboluşu Adil’i yıkıma sürüklerken, Eleni’nin Ramazan kararı Koçari’de yeni bir süreci başlatıyor. Taşacak Bu Deniz 19. bölümde gerilim ve sürpriz gelişmeler izleyiciyi bekliyor.

Esme’nin ortadan kaybolması Adil’i deliye çevirir.

Adil Esme’nin “Ramazan’da sofrasına oturacak bir Müslüman tanımadığı” için gittiğini öğrenince kahrolur ve yaylaya gidip sevdiğinin kapısına kamp kurar.

Koçari’de herkesi saran Ramazan duygusunu Eleni derinden hissetmiştir.

Eleni, Hristiyan da olsa oruç tutmak ister. 

Zarife ise bu ikiliyi evlendirme çabasını kararlılıkla sürdürür ama büyük bir sürprizle karşılaşır.

