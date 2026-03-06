Taşacak Bu Deniz 20. bölüm izle TRT 1 | Taşacak Bu Deniz son bölüm tek parça izle

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Taşacak Bu Deniz dizisi 20. bölümüyle izleyiciyle buluşuyor. Deniz Baysal ve Ulaş Tuna Astepe’nin başrollerini paylaştığı dizinin yeni bölümünde karakterler arasındaki ilişkilerde dikkat çeken gelişmeler yaşanacak.

Önceki bölümde yaşanan sürpriz olayların ardından hikâye kaldığı yerden devam ederken, yeni bölümde yaşanacak gelişmeler izleyicilerin merakını artırdı.

TAŞACAK BU DENİZ 20. BÖLÜM CANLI İZLE

Taşacak Bu Deniz dizisinin yeni bölümlerini aşağıdaki bağlantı üzerinden izleyebilirsiniz:

https://www.trt1.com.tr/diziler/tasacak-bu-deniz

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yeni bölümde Eleni ve Fadime karların içinde donmak üzereyken bulunur. Bu olay onların büyük bir yaşam mücadelesi vermesine neden olur. Yaşanan gelişmeler Adil’in Oruç ve İso ile olan ilişkisini daha da derinleştirir.

Esme ile Adil de bu süreçte aralarındaki anlaşmazlıkları bir kenara bırakır. İkili Eleni ve Fadime’yi kurtarmak için birlikte hareket eder.

Eleni’nin hayatla ölüm arasında gidip gelmesi Oruç’u derinden etkiler. Oruç, onsuz ne kadar yalnız kalacağını fark eder ve Adil ile Eleni hakkında samimi bir konuşma yapar.

İso ile Fadime ise birbirlerine duydukları hislerin farkına varır. İkili ilk kez duygularını ifade etmeye başlar.

Ancak Fadime’nin yaptığı bir itiraf İso’yu çileden çıkarır. Öte yandan pikabın freninin kesildiğini fark eden Şerif ve Zarife, bu durumu Fadime’yi Furtuna Konağı’na getirmek ve Esme’yi konakta tutmak için kullanır.

Bölümün ilerleyen sahnelerinde Adil’in büyük bir sürprizi ortaya çıkar. Şerif Esme’nin peşine düşerken, Esme Furtuna’nın sonunu getirecek gelişmeleri başlatır ve her şeyi Gezep’e anlatır. Ancak Esme’nin anlattığı tek kişi Gezep değildir.