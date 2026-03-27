🔴 TAŞACAK BU DENİZ 22. BÖLÜM İZLE | TRT 1 DİZİ İZLE
Taşacak Bu Deniz 22. bölümü kaçıranlar ve canlı izlemek isteyenler için TRT 1 ekranı gündemde; Esma’nın kararıyla tansiyon yükselen bölümü izlemek isteyenler yayın linkini araştırıyor.
Adil Esme’nin sahip olabilecekleri hayatın hayallerini görüp Hicran’a saldırdığını öğrenir ve çok sarsılır. Aralarındaki sorunları unutur, kendini Esme’ye adar.
Yaralanan Hicran’a müdahale eden Eleni, ultrasonda bir terslik fark eder. “Hicran beni nasıl doğurdu?” şüphesiyle gerçeğin peşine düşer. Zarife Oruç’tan bunu engellemesini ister ama Oruç reddeder.
Eyüphan meselesi yüzünden Koçari’de Adil’in binlerce keçisinin dağa salındığı, Furtuna’da Oruç’a karşı büyük bir isyan başlamıştır. Bu karmaşa içinde Şerif, Esme’yi boşanmaktan vazgeçirmek için Eleni’yi kaçırmaya çalışır.
Kan davası ile duyguları arasında bocalayan Fadime, İso ona uzak davranınca panikler. İso’nun peşinde dolanmaya başlar ve onunla duyguları hakkında konuşmaya çalışır.
Şirin Furtuna’nın bütün mal varlığını Oruç’a vermeyi kabul etmesiyle sarsılan Şerif, Esme’nin boşanmaması için Sevcan’a Emine’ye ilaç verdirip bebeğini kaçırtır. Adil bebeği kurtarır ancak Emine’nin nabzı durur.