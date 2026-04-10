Taşacak Bu Deniz 24. bölüm izle TRT 1 | Taşacak Bu Deniz son bölüm tek parça izle

TRT 1 ekranlarının dikkat çeken dizisi Taşacak Bu Deniz, 24. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Yeni bölümde hem duygusal hem de aksiyon dolu gelişmeler yaşanıyor.

Koçari’de Esme’nin Şerif’ten boşanması kutlanırken Şerif Koçariler için kıyameti başlatır. Koçarilerin Rusya’daki soğuk hava deposunu patlatır ve Koçari Köyü’nün suyunu zehirler. Adil’i Rusya’daki ölüm tuzağına çekerken Esme’yi çok uzaklara kaçırmanın hazırlığını yapar. Esme ile Adil ise birbirlerini sadece sevmek değil anlayarak sevmek konusunda büyük adımlar atarken Şerif’i hapse attırmaya da iyice yaklaşırlar.

Esme, Zarife’nin de çocuk satma işinde olduğunu öğrenir. Eleni, gizlice kendi DNA testini yapmaya karar verir. Bir yandan da Oruç’a gerçekleri söyletmek için planlar yapar ve onu sarsmaya başlar. Oruç duygularını alt üst eden bu planlara direnmekte zorlanır.

Yayla evinde, Fadime İso’ya ruhunu ve korkularını en açık hâliyle paylaşır. Bu paylaşım ikisini birbirlerine çok yaklaştırır. Fadime, İso’nun çocukken hep çizdiği uçan atmaca resmini görür. Ama aynı anda Adil ve Oruç da Rusya’daki ölüm tuzağında aynı uçan atmaca ile karşılaşırlar.

Adil, Esme ve Eleni Şerif’in başlattığı kıyametle savaşırken, Koçarilerin kökünü kurutmaya yemin eden Şerif’in bilmediği bir gerçek ortaya çıkar. Sadece Koçariler değil, kendinden insanlar da zehirlenmiştir. Şimdi hem Esme, hem İso hem de Oruç ölümün kıyısındadır.

TAŞACAK BU DENİZ 24. BÖLÜM TRT 1 İZLE

Taşacak Bu Deniz dizisinin 24. bölümünü TRT 1 canlı yayın ekranı üzerinden izleyebilirsiniz.