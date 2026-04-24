Taşacak Bu Deniz 25. bölüm izle TRT 1 | Taşacak Bu Deniz son bölüm tek parça izle

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Taşacak Bu Deniz’in son bölümünde; Şerif'in bütün Koçari'yi zehirleyip Esme'yi almaya gelerek yarattığı kaosu yöneten Esme ve Eleni, onu Adil'in zekice kurguladığı tuzağa çekmeyi başarırlar. Fadime bir yandan İso için endişeden delirirken, bir yandan abisiyle birlikte Şerif'in otuz adamıyla savaşır. Eleni ise bir triyaj alanı oluşturarak ambulanslar gelene kadar herkesi hayatta tutmaya çalışır. Zehirlenen Oruç, elindeki son ilacı kendi canı pahasına düşmanı Gezep'i kurtarmak için kullanır.

Esme’nin korkusuzluğu karşısında saklanan sırrın büyüklüğünü fark eden Adil, gerçeğe doğru Esme'nin hiç beklemediği bir şekilde yaklaşır. Zarife'nin geçmişteki günahları herkesin önünde ortaya çıkarken, Eleni gerçeğin peşindeki yoluna kararlılıkla devam eder. Oruç ise İso ile Fadime'nin evliliğinin sebebini öğrenerek sevdalarını haykırmaları üzerine Eyüphan için geri dönüşü olmayan bir plan hazırlar. Koçari ve Furtuna köylerinin, Adil'in Şerif'e vereceği cezayı izlemek için toplandığı anlarda yaşananlar, Karadeniz'de artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağının habercisi olur.

TAŞACAK BU DENİZ 25. BÖLÜM CANLI İZLE

Taşacak Bu Deniz dizisinin yeni bölümünü aşağıdaki bağlantıdan takip edebilirsiniz:

https://www.trt1.com.tr/diziler/tasacak-bu-deniz