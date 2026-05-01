Taşacak Bu Deniz 26. bölüm izle TRT 1 | Taşacak Bu Deniz son bölüm tek parça izle

Su deposunda Esme suçlanıp yaralanınca Adil kontrolünü kaybeder. Bunu yapanlara cezasını ödetir. Gözü hiçbir şey görmeyen Adil’i ancak Esme durdurabilir. Orada Koçarileri yönetir ve Furtunaların düşmanlığına meydan okuyarak o kalabalığın içinden Adil’le el ele çıkar gider.

İso için çok endişelenen Oruç, Eyüphan’a bir kısas uygular. Ancak Eleni patlamak üzere olan araçtan Eyüphan’ı kurtarır ve Adil’den yardım ister. İso’nun Adil’e gerçekleri anlatmasını istemeyen Oruç’u, "cehennemi cennete çevirmek" konusunda kararlı olan Esme ikna eder.

Koçari Konağı’nda yaşanan büyük hesaplaşmada İso ile Fadime’nin zorla evlendiklerini öğrenen Adil, hiç beklemedikleri bir tepki verir ve hepsini derinden sarsar. Esme Koçarileri ve Adil’in öfkesini bir kez daha yöneterek Şerif’in canını ve ailesinin geleceğini kurtarırken, Şirin Şerif’i onlardan almak için Eleni’yi tehlikeye atar.

Şerif hakkında ifade veren Eleni, Şirin’in ona kurduğu tuzaktan habersiz, Oruç’a gerçekleri söylemesi için son bir şans daha verir. Alın yazılarını kanla silmemek için Adil’i iyice yumuşatmayı başaran Esme’nin gerçekleri söylemesine saatler kala Eleni’nin yaptırdığı DNA testi sonuçlanır. Eleni kaçırılırken, Adil testin sonucunu öğrenir.

TAŞACAK BU DENİZ 26. BÖLÜM CANLI NEREDEN İZLENİR?

Taşacak Bu Deniz dizisinin 26. bölümü, yayın saatinde kanalın resmi televizyon yayını ve internet sitesi üzerinden canlı olarak izlenebilir. Dizinin yeni bölümleri ve canlı yayını aynı zamanda kanalın dijital platformları üzerinden de takip edilebilmektedir.