Taşacak Bu Deniz 27. bölüm izle TRT 1 | Taşacak Bu Deniz son bölüm tek parça izle

Taşacak Bu Deniz 27. bölüm izle TRT 1

Taşacak Bu Deniz 27. bölüm izle ekranı açıldı! Eleni’yi kurtarmak isteyen Adil, Şerif ile takas yapmayı kabul ediyor. Sümela’da patlayan silah her şeyi değiştirecek.

Şirin’in oğluna kavuşmak için Eleni’yi kaçırması, herkesin hayatını geri dönülmez bir noktaya sürükler. Esme, kızını bir kez daha kaybetme korkusuyla paramparçadır.

Adil ise Niko’dan duydukları ile delirmek üzeredir. Mantığı ona başka bir gerçeği dayatsa da kalbi Eleni’den vazgeçemez. Adil, Eleni’yi kurtarmak için ömrü boyunca düşmanı bildiği Şerif’le takas yapmayı kabul eder.

Esme ise kızına kavuştuğu an, yirmi yıllık sessizliği bozup her şeyi anlatmaya kararlıdır. Belki de ilk kez, kader onların yaralarını sarmaya bu kadar yaklaşmıştır. Yol onları her şeyin başladığı yere; Sümela Manastırı’na götürür. Ancak umutla gidilen o tarihi mekânda kader, hepsi için bambaşka bir son hazırlamıştır.  

Sulh içinde gerçekleşmesi gereken takas, Hicran’ın gizlice içeri soktuğu silahla bir anda kana bulanır.  Şerif’in kurşunu, yirmi yıllık hasreti tam ortasından vurur. Ancak Esme, bu sefer kadere yenilmemeye ant içmiştir.

Taşacak Bu Deniz 27. bölümünü yayıncı kuruluşun resmi internet sitesi ve YouTube kanalı üzerinden tek parça, full HD kalitesinde izleyebilirsiniz.

