Taşacak Bu Deniz 29. bölüm izle TRT 1 | Taşacak Bu Deniz son bölüm tek parça izle

Taşacak Bu Deniz, yeni bölümüyle TRT 1 ekranlarında yayınlandı. Dizinin 29. bölümünde yaşanan gelişmeler izleyiciler tarafından merak konusu oldu.

Başrollerinde Ulaş Tuna Astepe, Deniz Baysal, Burak Yörük ve Ava Yaman’ın yer aldığı dizinin yönetmen koltuğunda Çağrı Bayrak oturuyor. Dizinin senaryosunu ise Ayşe Ferda Eryılmaz ile Nehir Erdem kaleme alıyor.

TAŞACAK BU DENİZ 29. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yeni bölümde Adil, kızını kurtarmak için Volkov’a kızıyla evleneceğini söylerken perde arkasında farklı bir plan kuruyor. Timur Volkov’u alt eden Adil, bu hamlesinin ardından büyük bir düşman kazanıyor ancak kızının yerini öğrenmeyi başarıyor.

Esme ise Adil’in Eleni’yi kurtarma planını fazla riskli buluyor. Kızını kaybetmemek için Şerif’e gitmek isteyen Esme, Adil’e rest çekiyor.

Birbirine öfkeli iki sevgilinin mücadelesinde Esme üstün gelirken, Adil aynı tekneye bineceği sırada vuruluyor.

Öte yandan Zarife, Adil’i ortadan kaldırdıktan sonra Esme’yi de yok etmek için yıllar önce kendisini ihbar eden kişinin Esme olduğunu Şerif’e söylüyor.

Şerif ise Esme’nin gözleri önünde Eleni’nin öldürülmesi için emir veriyor. Ancak herkes her şeyin sona erdiğini düşünürken karakterlerin kaderini değiştirecek gelişmeler yaşanıyor.

Dizinin yeni bölümünü TRT 1’in resmi platformları üzerinden izleyebilirsiniz.