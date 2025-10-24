Taşacak Bu Deniz 3. bölüm tek parça full izle! TRT 1 Taşacak Bu Deniz son bölüm izle

TRT 1 ekranlarının dikkat çeken yapımı Taşacak Bu Deniz, 3. bölümüyle izleyiciyle buluştu. Dizinin yeni bölümü yayın sonrası tek parça ve full HD olarak internete yüklendi.

Başrollerinde Ulaş Tuna Astepe (Adil) ve Deniz Baysal (Esme) yer alırken, güçlü kadrosu ve dramatik hikayesiyle dizi kısa sürede geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.

TAŞACAK BU DENİZ 3. BÖLÜM KONUSU

Eleni, uğradığı saldırı sonrası denize düşer. Onu kurtaran Oruç, Eleni’yi Esme’nin pansiyonuna getirir. Saldırganı göremeyen Eleni, kimseye güvenemez ve yalnızca Adil’i görmek ister.

Adil, Esme ve Eleni pansiyonda yeniden bir araya gelirken, Eleni’ye saldıranın kim olduğunu bulmak için harekete geçerler.

Bu sırada Adil, Fadime’nin kaybolduğunu öğrenir. Zarife, “Araziyi geri ver, kardeşini al.” diyerek takas teklifinde bulunur. Ancak bu pazarlık, Furtunalılar’ı bir kez daha Koçari adaletiyle karşı karşıya getirecektir.

Şerif Furtuna’nın beklenmedik dönüşü ise dengeleri tamamen değiştirir.