Taşacak Bu Deniz 5. bölüm izle! TRT 1 Taşacak Bu Deniz son bölüm full HD canlı izle
TRT 1’in dizisi Taşacak Bu Deniz 5. bölümüyle ekranlarda!
Yayınlanma:
Yeni bölümde Adil, Esme’nin pansiyonunu yerle bir eder. Bu hamle, sadece bir yıkım değil, yıllardır süren davasını kapatmanın da sembolüdür.
Esme’yle arasındaki hesap bitse de, Adil artık Furtunalılara karşı büyük bir davayı başlatır.
Şerif, araziyi ve parayı geri almak için on binlerce keçiyi zehirlemeye karar verir. Bu korkunç hamle, tüm köyü krize sokarken, Esme ve Adil ilk kez aynı cephede omuz omuza savaşmak zorunda kalır.
Melina’nın Oruç’a verdiği fotoğraf, Eleni’nin bebekken İstanbul’da satıldığını ortaya çıkarır. Bu büyük gerçeği öğrenen Eleni, annesini bulmak için Oruç’la birlikte İstanbul’a gitmeye karar verir.
