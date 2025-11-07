Taşacak Bu Deniz 5. bölüm izle! TRT 1 Taşacak Bu Deniz son bölüm full HD canlı izle

TRT 1’in dizisi Taşacak Bu Deniz 5. bölümüyle ekranlarda!

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Yayınlanma:
Taşacak Bu Deniz 5. bölüm izle! TRT 1 Taşacak Bu Deniz son bölüm full HD canlı izle - Resim: 1

5. BÖLÜM REKLAMSIZ KESİNTİSİZ NEREDEN İZLENİR?

Yeni bölümde Adil, Esme’nin pansiyonunu yerle bir eder. Bu hamle, sadece bir yıkım değil, yıllardır süren davasını kapatmanın da sembolüdür.

1 6
Taşacak Bu Deniz 5. bölüm izle! TRT 1 Taşacak Bu Deniz son bölüm full HD canlı izle - Resim: 2

Esme’yle arasındaki hesap bitse de, Adil artık Furtunalılara karşı büyük bir davayı başlatır.

2 6
Taşacak Bu Deniz 5. bölüm izle! TRT 1 Taşacak Bu Deniz son bölüm full HD canlı izle - Resim: 3

Şerif, araziyi ve parayı geri almak için on binlerce keçiyi zehirlemeye karar verir. Bu korkunç hamle, tüm köyü krize sokarken, Esme ve Adil ilk kez aynı cephede omuz omuza savaşmak zorunda kalır.

3 6
Taşacak Bu Deniz 5. bölüm izle! TRT 1 Taşacak Bu Deniz son bölüm full HD canlı izle - Resim: 4

Melina’nın Oruç’a verdiği fotoğraf, Eleni’nin bebekken İstanbul’da satıldığını ortaya çıkarır. Bu büyük gerçeği öğrenen Eleni, annesini bulmak için Oruç’la birlikte İstanbul’a gitmeye karar verir.

4 6
Taşacak Bu Deniz 5. bölüm izle! TRT 1 Taşacak Bu Deniz son bölüm full HD canlı izle - Resim: 5

5. BÖLÜM REKLAMSIZ KESİNTİSİZ NEREDEN İZLENİR?

5 6
Taşacak Bu Deniz 5. bölüm izle! TRT 1 Taşacak Bu Deniz son bölüm full HD canlı izle - Resim: 6

5. BÖLÜM İZLE

6 6
trt1 yayın akışı trt1