🔴 TAŞACAK BU DENİZ 9. BÖLÜM İZLE | TRT 1 DİZİ İZLE

Taşacak Bu Deniz’in 9. bölümünde Adil ile Esme yılların acısıyla yüzleşirken, Furtunalılara verilen sürgün kararı iki ailenin kaderini değiştiriyor; detaylar reklamsız ve kesintisiz bu bölümde!

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Yayınlanma: Güncellenme:
Adil, Esme ile bir bebeklerinin olduğunu ve o bebeğin artık hayatta olmadığını öğrenir. Yirmi yıldır bu acıyı tek başına taşıyan Esme’nin yaşadıkları Adil’i derinden sarsar. 

İki âşık, yaşayamadıkları sevdalarının yasını birlikte tutar; hem yüzleşirler hem de yılların yükünü boşaltarak ağlaşırlar.

Yunanistan’dan Amerika’ya gitmeye hazırlanan Eleni, son anda kapısında beliren Oruç’la şaşkına döner. Bu beklenmedik ziyaret, hem kendi hayatını hem de iki ailenin kaderini etkileyecek bir dönüm noktası olur.

Adil ve Esme, Furtunalılara en ağır cezayı keser: Sürgün. Aileye yirmi gün içinde Karadeniz’i terk etmeleri emredilir. Bu karar, iki taraf arasındaki düşmanlığın seyrini tamamen değiştirir.

Şerif, Esme’yi açıkça tehdit eder ve Koçarilerden bir can almak üzere olduğunu söyler. Bu tehdit, zaten gerilmiş olan dengeleri tamamen altüst eder.

