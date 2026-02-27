Taşacak Bu Deniz bu akşam var mı? 27 Şubat TRT 1 yayın akışı belli oldu

Şerif’in hapse girmesiyle İso ve Fadime boşanmaya karar verirler. Ama bu kararla birlikte birbirlerinden kopmanın ne kadar zor olduğunu fark etmeye başlarlar. Eyüphan, tehlikeli bir plan yaparak İso’nun pikabının frenlerini bozar. Ancak o pikaba İso değil, ilk iftarlarını Esme ile yapmak isteyen Eleni ve Fadime biner. Frenleri tutmayan pikapla kaza yaparlar. Bu feci kazadan kimin sağ çıkacağı, artık sadece bir mucizeye bağlıdır.