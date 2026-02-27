Taşacak Bu Deniz bu akşam var mı? 27 Şubat TRT 1 yayın akışı belli oldu
TRT 1'in cuma akşamları ekrana gelen dizisi "Taşacak Bu Deniz"in 27 Şubat Cuma günü yayınlanıp yayınlanmayacağı seyirciler tarafından araştırılıyor. İzleyicilerin merakla beklediği dizinin yeni bölüm durumu ve güncel yayın akışı detayları paylaşıldı.
TRT 1'in cuma akşamları yayınlanan dizisi "Taşacak Bu Deniz", izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor.
Seyirciler, 27 Şubat Cuma akşamı dizinin yeni bölümünün olup olmadığını öğrenmek amacıyla TRT 1'in resmi yayın akışını inceliyor.
Her cuma akşamı TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan yapımın başrollerini Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal paylaşıyor. Dizi, birbirine düşman iki ailenin çatışmasının tam ortasında filizlenen imkansız bir aşkı konu alıyor.
TAŞACAK BU DENİZ YENİ BÖLÜM BU AKŞAM VAR MI?
TRT 1'in 27 Şubat Cuma gününe ait yayın akışı şu şekilde:
20.00 Maç Özel
21.00 Sırbistan - Türkiye | FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri
23.00 Vefa Sultan
00.15 Taşacak Bu Deniz (Tekrar)
YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Esme’nin ortadan kaybolması Adil’i deliye çevirir. Adil endişeden ve panikten delirirken, Esme yirmi yıl sonra Şerif’ten kurtulmanın o eşsiz özgürlük hissini tatmakta, bir yandan da büyük savaşı için güç toplamakta ve plan yapmaktadır.
Adil Esme’nin “Ramazan’da sofrasına oturacak bir Müslüman tanımadığı” için gittiğini öğrenince kahrolur ve yaylaya gidip sevdiğinin kapısına kamp kurar.
Koçari’de herkesi saran Ramazan duygusunu derinden hissetmek isteyen Eleni, Hristiyan da olsa oruç tutmak ister. Bu süreçteki en büyük destekçisi ve rehberi Oruç olur. Zarife ise bu ikiliyi evlendirme çabasını kararlılıkla sürdürür ama büyük bir sürprizle karşılaşır.
Şerif’in hapse girmesiyle İso ve Fadime boşanmaya karar verirler. Ama bu kararla birlikte birbirlerinden kopmanın ne kadar zor olduğunu fark etmeye başlarlar. Eyüphan, tehlikeli bir plan yaparak İso’nun pikabının frenlerini bozar. Ancak o pikaba İso değil, ilk iftarlarını Esme ile yapmak isteyen Eleni ve Fadime biner. Frenleri tutmayan pikapla kaza yaparlar. Bu feci kazadan kimin sağ çıkacağı, artık sadece bir mucizeye bağlıdır.