"Terbiyesiz Atlantik" | Halil Nebiler gündemi değerlendirdi
Televizyon Gazetesi programı sunucusu Halil Nebiller gündemi değerlendirdi. Nebiler'in gündeminde Kahrmanmaraş merkezli depremlerin uluslararası boyuta yansıması vardı.
Televizyon Gazetesi programı sunucusu Halil Nebiller gündemi değerlendirdi. Nebiler'in gündeminde Kahrmanmaraş merkezli depremlerin uluslararası boyuta yansıması vardı.
Benzer Videolar
"Devletin bütün gücünü kucaklayıp seferber edecek hükümete ihtiyaç var" | Çıkış Yolu - Doğu Perinçek
"Eşkıyanın yardımı kabul edilmez" | Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Doğu Perinçek