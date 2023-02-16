"Terbiyesiz Atlantik" | Halil Nebiler gündemi değerlendirdi

Televizyon Gazetesi programı sunucusu Halil Nebiller gündemi değerlendirdi. Nebiler'in gündeminde Kahrmanmaraş merkezli depremlerin uluslararası boyuta yansıması vardı.

Son Güncelleme:

Televizyon Gazetesi programı sunucusu Halil Nebiller gündemi değerlendirdi. Nebiler'in gündeminde Kahrmanmaraş merkezli depremlerin uluslararası boyuta yansıması vardı.

# Televizyon Gazetesi

Benzer Videolar

"İnsanın yerine parayı koyarsan olacağı bu!" | Halil Nebiler gündemi değerlendirdi "İnsanın yerine parayı koyarsan olacağı bu!" | Halil Nebiler gündemi değerlendirdi
"Devletin bütün gücünü kucaklayıp seferber edecek hükümete ihtiyaç var" | Çıkış Yolu - Doğu Perinçek "Devletin bütün gücünü kucaklayıp seferber edecek hükümete ihtiyaç var" | Çıkış Yolu - Doğu Perinçek
Deprem bölgesi hakkında gerçekler Deprem bölgesi hakkında gerçekler
Neden Türk Devleti hedef alınıyor? Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Doğu Perinçek Neden Türk Devleti hedef alınıyor? Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Doğu Perinçek
"Eşkıyanın yardımı kabul edilmez" | Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Doğu Perinçek "Eşkıyanın yardımı kabul edilmez" | Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Doğu Perinçek
Doğu Perinçek: "Sahada olanların hepsi birer sessiz kahraman - Çıkış Yolu Özel - 10 şubat 2023 Doğu Perinçek: "Sahada olanların hepsi birer sessiz kahraman - Çıkış Yolu Özel - 10 şubat 2023
"Rusya'ya sıkılan silah Türkiye'ye sıkılan silahtır" "Rusya'ya sıkılan silah Türkiye'ye sıkılan silahtır"
"Emperyalist piyasaya Türkiye'yi teslim edeceğiz diyorlar" "Emperyalist piyasaya Türkiye'yi teslim edeceğiz diyorlar"
Perinçek: "Bu program PKK'yı hükümete alır" Perinçek: "Bu program PKK'yı hükümete alır"
Koray Kamacı: "Bu açık açık Türkiye'ye tehdittir" Koray Kamacı: "Bu açık açık Türkiye'ye tehdittir"
Türkiye'de mobilya sektörü - Yeni Ufuklar - 5 Şubat 2023 - Şule Perinçek - Türkiye'de mobilya sektörü - Yeni Ufuklar - 5 Şubat 2023 - Şule Perinçek -
Türkiye'ye açık tehdit - 5 Şubat 2023 - Ana Haber - Emra Şen - Ulusal Kanal Türkiye'ye açık tehdit - 5 Şubat 2023 - Ana Haber - Emra Şen - Ulusal Kanal
Çok Okunanlar
1 Kahramanmaraş depremleri üzerine söylenen yalanlar ve gerçekler
2 AFAD güncel öncelikli ihtiyaçlar listesini yayınladı!
3 Kolonlardan alınan örnek hayrete düşürdü
4 CANLI MAÇ İZLE | Barcelona - Manchester United canlı izle
5 "Türkiye Tek Yürek" oldu