Teşkilat dizisini canlı izle!

TRT 1’in uzun soluklu ve büyük bir izleyici kitlesine sahip dizisi Teşkilat, 130. bölümüyle ekranlara geliyor. Aybüke Pusat ve Tolga Sarıtaş’ın başrollerinde yer aldığı dizi, aksiyon ve gerilim dolu sahneleriyle yine izleyicileri ekran başına kilitleyecek. İşte, TRT 1 canlı yayın ekranı ve Teşkilat son bölüm izle detayları…

Teşkilat 130. Bölüm Ne Zaman, Hangi Kanalda?

Tarih: 2 Şubat 2025 Pazar

Saat: 20:00

Kanal: TRT 1

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