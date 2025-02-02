Teşkilat dizisini canlı izle!

Teşkilat dizisinin merakla beklenen 130. bölümü, Aybüke Pusat ve Tolga Sarıtaş'ın başrollerde olduğu heyecan dolu anlarla bu akşam TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Dizi, saat 20:00'de başlayacak ve canlı olarak yayınlanacak. İşte, Teşkilat'ın yeni bölüm izleme linki

Sude İnak Sude İnak
Teşkilat dizisini canlı izle!
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TRT 1’in uzun soluklu ve büyük bir izleyici kitlesine sahip dizisi Teşkilat, 130. bölümüyle ekranlara geliyor. Aybüke Pusat ve Tolga Sarıtaş’ın başrollerinde yer aldığı dizi, aksiyon ve gerilim dolu sahneleriyle yine izleyicileri ekran başına kilitleyecek. İşte, TRT 1 canlı yayın ekranı ve Teşkilat son bölüm izle detayları…

Teşkilat 130. Bölüm Ne Zaman, Hangi Kanalda?

Tarih: 2 Şubat 2025 Pazar
Saat: 20:00
Kanal: TRT 1

trt.net.tr/yayin-akisi

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