🔴 Trabzonspor - Alanyaspor canlı izle! Trabzonspor - Alanyaspor maçı nereden izlenir?

Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Corendon Alanyaspor ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Zirve takibini sürdürmek isteyen bordo-mavililer, deplasmanda kazanarak puan farkını koruma hedefinde.

Geçtiğimiz hafta sahasında lideri mağlup ederek dikkat çeken Trabzonspor, Alanya deplasmanında da çıkışını sürdürmek istiyor. Karşılaşmada takımın önemli gol silahlarından Paul Onuachu, sakatlığı nedeniyle kadroda yer almıyor.

Mücadele Alanya Oba Stadyumu’nda oynanıyor ve saat 17.00 itibarıyla başladı. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

İLK 11’LER

Corendon Alanyaspor sahaya Victor, Lima, Aliti, Ümit, Enes, Duarte, Makouta, Janvier, Efecan, Ui-jo ve Güven ile çıktı.

Trabzonspor’un ilk 11’inde ise Onana, Savic, Chibuke, Mustafa, Pina, Tim, Ozan, Oulai, Zubkov, Nwakaeme ve Augusto yer aldı.

TAKIMLARIN DURUMU

İki ekip arasında bugüne kadar oynanan 19 karşılaşmada Corendon Alanyaspor 8, Trabzonspor ise 6 galibiyet elde etti. 5 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.

Alanya’da oynanan maçlara bakıldığında ise ev sahibi ekibin üstünlüğü dikkat çekiyor. Daha önce burada oynanan 9 karşılaşmanın 5’ini Alanyaspor kazanırken, Trabzonspor 2 galibiyet alabildi. 2 maç ise eşitlikle tamamlandı.

Sezonun ilk yarısında Trabzon’da oynanan karşılaşma 1-1’lik skorla sona ermişti. Bu akşamki mücadelede iki takım da sahadan galibiyetle ayrılmak için sahada.