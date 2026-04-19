Trabzonspor - Başakşehir canlı izle! Trabzonspor - Başakşehir maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor, sahasında Başakşehir'i konuk ediyor. Saat 20.00'da başlayacak zorlu mücadelenin ilk 11'leri ve VAR hakemi belli oldu.

🔴 Trabzonspor - Başakşehir canlı izle! Trabzonspor - Başakşehir maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Süper Lig'in 30. haftasında zirve yarışında yara almak istemeyen Trabzonspor ile Avrupa kupaları hedefini sürdüren Başakşehir, Papara Park'ta karşı karşıya geliyor.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Karşılaşmaya saatler kala her iki takımın da sahaya çıkacağı kadrolar netleşti:

Trabzonspor: Onana, Mustafa, Savic, Chibuike, Pina, Ozan, Oulai, Zubkov, Nwakaeme, Augusto, Onuachu.

Başakşehir: Muhammed, Onur, Duarte, Opoku, Kazımcan, Kemen, Umut, Yusuf, Shomurodov, Brnic, Bertuğ.

MAÇIN SAATİ, KANALI VE HAKEM KADROSU

Saat 20.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Alper Akarsu yönetecek. beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak mücadelenin VAR koltuğunda Ali Şansalan oturacak. AVAR'da ise Hüseyin Aylak görev yapacak.

TRABZONSPOR'DA 5 OYUNCU CEZA SINIRINDA

Bordo-mavili ekipte 5 kilit oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Kaleci Onana, Savic, Muçi, Pina ve Ozan Tufan bu maçta kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak Konyaspor deplasmanında forma giyemeyecekler.

LİGDE 36. RANDEVU

İki takım, bu maçla birlikte Süper Lig'de 36. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 35 müsabakanın 15'ini Trabzonspor, 10'unu Başakşehir kazanırken, 10 maç beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor bu maçlarda 53 gol atıp kalesinde 41 gol gördü. Fatih Tekke yönetimindeki bordo-mavililer, rakibiyle oynadığı son 3 resmi maçtan da galibiyetle ayrıldı.

Trabzonspor başakşehir
