🔴 Trabzonspor – Çaykur Rizespor canlı izle! Trabzonspor – Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

KARADENİZ DERBİSİ BAŞLIYOR
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Trabzonspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geliyor. Papara Park'ta oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.
Zirve yarışını sürdüren Trabzonspor, maça 54 puanla 3. sırada çıkıyor. Bordo-mavililer son haftalarda aldığı galibiyetlerle dikkat çekiyor. Karadeniz ekibi son 3 haftada Gaziantep FK’yi 2-1, Fatih Karagümrük’ü ve Zecorner Kayserispor’u 3-1 mağlup etti.
Çaykur Rizespor ise 26. hafta öncesinde 30 puanla 9. sırada yer alıyor. Ligin ilk yarısında Rize’de oynanan mücadeleyi Trabzonspor 2-1 kazanmıştı.
TRABZONSPOR – RİZESPOR İLK 11’LER
Trabzonspor:
Onana, Lovik, Savic, Nwaiwu, Mustafa, Oulai, Ozan, Folcarelli, Muçi, Augusto, Onuachu.
Çaykur Rizespor:
Fofana, Taha, Samet, Sagnan, Mithat, Taylan, Papanikolaou, Olawoyin, Mihaila, Mebude, Halil.
48. RANDEVU
Trabzonspor ile Çaykur Rizespor Trabzon’da Süper Lig’de 48. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında oynanan 47 lig maçında Trabzonspor’un galibiyetlerde 29-9 üstünlüğü bulunuyor. Taraflar 9 karşılaşmada ise sahadan beraberlikle ayrıldı.
Bu karşılaşmalarda Trabzonspor 94 gol atarken, Çaykur Rizespor 44 golle karşılık verdi.
MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında oynanan Trabzonspor – Çaykur Rizespor karşılaşması 14 Mart Cumartesi günü saat 20.00’de başladı. Papara Park’ta oynanan mücadele beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanıyor.